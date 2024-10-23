Qu’est-ce que le basculement DNS ?

Généralement fournis par des fournisseurs DNS faisant autorité basés sur le cloud, les services de basculement utilisent des contrôles d'intégrité et des nœuds de surveillance pour évaluer l'état du serveur DNS. Si un serveur répond correctement aux nœuds de surveillance lors d'un contrôle d'intégrité, les requêtes des utilisateurs sont acheminées vers ce serveur et traitées par celui-ci. Toutefois, si le serveur n'est pas disponible (en raison d'un hôte qui ne répond pas ou d'une panne de serveur), les services de basculement retirent son adresse IP et redirigent le trafic réseau vers une nouvelle adresse IP avec un serveur opérationnel.

Le basculement fonctionne via le système de noms de domaine (DNS), qui convertit les noms de domaine lisibles par l'homme en adresses IP lisibles par ordinateur que les appareils utilisent pour s'identifier mutuellement sur le réseau.

Dans une infrastructure DNS traditionnelle, les noms de domaine dirigent le trafic vers les adresses IP qui contiennent les ressources appropriées pour répondre aux requêtes des utilisateurs. Lorsqu'un utilisateur saisit un nom de domaine, son ordinateur communique avec un résolveur DNS. Le résolveur parcourt le DNS pour atteindre un serveur de noms faisant autorité (généralement le serveur DNS principal), qui contient l'adresse IP du site web demandé. Le serveur convertit ensuite les noms de domaine en adresses IP correspondantes et renvoie les informations demandées à l'utilisateur.

À bien des égards, les serveurs DNS de basculement ne sont pas indispensables au fonctionnement du réseau dans une infrastructure traditionnelle ; le DNS peut effectuer des tâches de résolution de requêtes lorsque seuls les serveurs principaux sont disponibles. Cependant, les serveurs de sauvegarde conservent des copies synchronisées des enregistrements DNS en cas de défaillance des serveurs principaux, ce qui les rend essentiels au basculement DNS. Sans basculement de serveurs, l’ensemble du DNS tomberait en panne si les serveurs principaux tombaient en panne ou devenaient inaccessibles.

Ainsi, les services de basculement DNS sont essentiels pour maintenir des réseaux informatiques résilients, redondants et hautement disponibles.