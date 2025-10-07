La valeur TTL d'un enregistrement DNS détermine la durée de vie maximale pendant laquelle un serveur DNS peut le conserver en cache. C'est comme une date d'expiration pour un enregistrement DNS, indiquant au résolveur local combien de temps il doit conserver l'enregistrement dans son cache.

La résolution DNS consiste à convertir un nom de domaine en adresse IP (Internet Protocol) et à connecter l’utilisateur à un site Web. Ce processus consiste à récupérer les informations stockées dans les enregistrements DNS auprès de plusieurs serveurs DNS, et commence par le résolveur DNS récursif ou local. Les résolveurs récursifs sont généralement mis à disposition et gérés par les fournisseurs d’accès Internet (FAI).

Lorsqu’un utilisateur saisit un nom de domaine dans son navigateur Web (il lance une requête DNS), un résolveur récursif interroge une série de serveurs faisant autorité pour obtenir l’enregistrement A (A pour les adresses IPv4, et AAAA pour les adresses IPv6) qui indique l’adresse IP associée au domaine.

Cependant, si le résolveur local dispose déjà de l’enregistrement nécessaire pour résoudre la requête, il peut connecter l’utilisateur sans poursuivre le processus de recherche DNS. Ce processus efficace réduit la charge des requêtes sur les serveurs faisant autorité et améliore considérablement la vitesse à laquelle les utilisateurs sont connectés aux sites Web. Exprimée en secondes, la valeur TTL détermine la durée pendant laquelle un serveur de cache local peut servir un enregistrement DNS avant de contacter le serveur faisant autorité pour recevoir une copie actualisée de l’enregistrement.

La plupart des adresses IP sont dynamiques et changent au fil du temps, c’est pourquoi les informations contenues dans les enregistrements DNS doivent être mises à jour pour prendre en compte ces changements. Les paramètres TTL facilitent ce processus en veillant à ce que les enregistrements soient supprimés et mis à jour à des intervalles appropriés.

Les valeurs TTL courtes constituent un choix stratégique pour les sites Web qui actualisent ou mettent à jour leur contenu en permanence. Ces faibles valeurs TTL permettent de garantir que les enregistrements mis en cache sur les serveurs restent à jour et que les modifications apportées sont propagées en temps quasi réel. Les valeurs TTL plus longues, quant à elles, sont utilisées dans le cas des enregistrements DNS qui changent moins souvent, comme les enregistrements TXT (qui contiennent des informations liées à la configuration et à la propriété des domaines), ou encore les enregistrements MX (qui dirigent les e-mails vers un serveur de messagerie).

Les valeurs TTL ont un impact sur le volume de requêtes connectées au serveur de noms faisant autorité. Si le cache DNS conserve un enregistrement trop longtemps, les modifications apportées à ce dernier mettent plus de temps à se propager, avec pour conséquences un ralentissement de la recherche utilisateur ou l’affichage d’un message d’erreur. Si les valeurs TTL sont trop faibles, l’entreprise risque de surcharger les serveurs de requêtes. Les solutions de DNS géré permettent de garantir un temps de fonctionnement maximal, de rationaliser l’observabilité et d’accélérer la réponse, ainsi que la propagation.