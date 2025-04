Qu’est-ce que la gestion des actifs numériques ?

La gestion des actifs numériques peut faire référence à la fois à un processus métier et à une forme de technologie de gestion de l’information ou à un système de gestion des actifs numériques. Une solution DAM aide une entreprise à créer un référentiel centralisé et consultable où les équipes peuvent accéder aux actifs. Il permet également à une entreprise de contrôler les autorisations des utilisateurs, le contrôle des accès, la gestion des versions et la gestion des métadonnées.

L’actif numérique est un élément clé du processus DAM. Il s’agit de tout fichier de valeur au format numérique appartenant à une entreprise ou à un particulier, qui peut être recherché grâce aux métadonnées et auquel sont assimilés des droits d’accès et d’usage. Voici quelques exemples d’actifs numériques (liste non exhaustive) :

Documents

Images

Fichiers audio

Contenu vidéo

Présentations

Animations

Fichiers multimédia

Graphiques

Tout support numérique avec droit d’usage

Le logiciel DAM rationalise la gestion des actifs et optimise la production de contenus multimédias riches, notamment au sein des équipes commerciales et marketing, en créant un système de gestion centralisé des actifs numériques. Il renforce la gestion de la marque et sa cohérence grâce à la mise à jour automatique des actifs et au renforcement des directives de la marque, fournissant ainsi une source d’information unique au sein des entreprises et une expérience utilisateur plus cohérente pour les publics externes.

Les équipes modernes de gestion de contenu numérique et les spécialistes du marketing s’appuient également sur le DAM pour réutiliser les actifs créatifs, réduisant ainsi les coûts de production inutiles et les workflows en double grâce à ses fonctionnalités de recherche vraiment très utiles.

Compte tenu de la haute visibilité des actifs de marque et des actifs marketing sur les canaux numériques, comme les réseaux sociaux, les marques doivent rester cohérentes dans les images et les messages qu’elles utilisent pour renforcer leur autorité et générer la croissance de leur activité. Il n’est donc pas surprenant que les plateformes de gestion des actifs numériques deviennent une partie intégrante des efforts de transformation numérique. Les entreprises peuvent mettre en œuvre une solution DAM sur site, dans un écosystème de cloud computing ou dans une topologie hybride.

Le terme « actif numérique » désigne également les monnaies et les jetons numériques, tels que les cryptomonnaies Bitcoin et Ethereum ou les jetons non fongibles (NFT). Différent, ce type d’actif numérique n’est pas géré par les systèmes DAM.