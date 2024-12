Il repose sur deux concepts clés de l’innovation : 1) en tant que modèle économique, l’innovation doit être novatrice et utile ; et 2) l’innovation est un processus itératif continu, car il existe toujours une meilleure solution à un problème.

L’objectif du design thinking est de comprendre et de satisfaire les utilisateurs en leur proposant les solutions les plus attrayantes, les plus réalisables et les plus viables possibles. Cette approche s’inscrit au-delà du produit ou du service proposé par l’organisation et implique l’utilisateur dès le début, ce qui permet de s’assurer qu’il existe une solution à ses attentes et à ses besoins.

Le design thinking peut être utilisé dans le cadre de la stratégie de développement de produits et de la transformation numérique. En mettant l’accent sur les besoins humains, il permet de faire en sorte que les produits et les solutions soient économiquement viables et favorisent l’innovation.