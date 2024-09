Qu’est-ce que l’ingénierie des produits ?

Proches est souvent considérés comme interchangeables, les termes « ingénierie des produits » et « développement de produits » désignent deux processus bien distincts. Le développement englobe tous les aspects non techniques de la création de produit, ainsi que les activités ultérieures au lancement telles que le marketing et la vente. De portée plus restreinte, l’ingénierie des produits se concentre généralement sur des fonctions comme les spécifications techniques, les matériaux, la fabrication et l’intégration de technologies ou de logiciels. Alors que l’ingénierie des produits est un aspect essentiel du développement de produits, les deux processus sont déterminants pour réussir la création et le lancement.