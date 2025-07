Qu’est-ce que la gestion des exigences ?

La qualité des produits dépend des exigences qui les sous-tendent. La gestion des exigences permet de garantir que les projets répondent efficacement aux besoins et attentes des utilisateurs et parties prenantes. Elle réduit le risque de défauts, diminue les coûts et favorise une livraison plus rapide, la réutilisabilité et la traçabilité.

La gestion des exigences est d’autant plus cruciale aujourd’hui que l’Internet des objets (IdO) a transformé non seulement le fonctionnement des produits, mais également leur conception et leur développement. Les produits deviennent continuellement plus « intelligents » et complexes, avec toujours plus de lignes de code et de composants logiciels. La gestion des exigences aide les entreprises à surmonter cette complexité et ces interdépendances dans les cycles de vie du développement logiciel et de l’ingénierie, afin de rationaliser le développement produit et accélérer les déploiements.