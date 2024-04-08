Gestion du cycle de vie des produits pour les entreprises fondées sur les données

Dans un monde où la technologie est partout, chaque entreprise se doit de maîtriser la gestion de ses produits numériques pour rester compétitive. En d’autres termes, elles ont besoin d’une solide stratégie de gestion du cycle de vie des produits numériques (PLM). La PLM génère de la valeur en normalisant les processus liés aux produits, de l’idéation et du développement jusqu’à la mise sur le marché, les améliorations et la maintenance. Les clients bénéficient ainsi d’une expérience moderne. Si l’intégrité et l’organisation des données produit est la base d’une stratégie PLM solide, leur gestion est le domaine où les entreprises rencontrent le plus de difficultés. Pour tirer parti des nouvelles technologies comme l’IA pour l’innovation produit, il est essentiel que les entreprises disposent d’actifs de données bien organisés et bien gérés.

Gartner estime que 80 % des entreprises ne parviennent pas à dimensionner leurs activités numériques en raison de processus de gouvernance obsolètes. Les données sont un actif, mais pour apporter de la valeur, elles doivent être organisées, standardisées et gouvernées. Les entreprises doivent investir dans la gouvernance des données dès le départ, car il est difficile, long et coûteux de remédier à de vastes quantités d’actifs non organisés et disparates. Outre la sécurité des données, les programmes de gouvernance doivent se concentrer sur l’organisation des données, l’identification des cas de non-conformité et la prévention des fuites ou des pertes de données.