Gestion du cycle de vie des produits pour les entreprises fondées sur les données

Dans un monde où la technologie est partout, chaque entreprise se doit de maîtriser la gestion de ses produits numériques pour rester compétitive. En d’autres termes, elles ont besoin d’une solide stratégie de gestion du cycle de vie des produits numériques (PLM). La PLM génère de la valeur en normalisant les processus liés aux produits, de l’idéation et du développement jusqu’à la mise sur le marché, les améliorations et la maintenance. Les clients bénéficient ainsi d’une expérience moderne. Si l’intégrité et l’organisation des données produit est la base d’une stratégie PLM solide, leur gestion est le domaine où les entreprises rencontrent le plus de difficultés. Pour tirer parti des nouvelles technologies comme l’IA pour l’innovation produit, il est essentiel que les entreprises disposent d’actifs de données bien organisés et bien gérés.
Gartner estime que 80 % des entreprises ne parviennent pas à dimensionner leurs activités numériques en raison de processus de gouvernance obsolètes. Les données sont un actif, mais pour apporter de la valeur, elles doivent être organisées, standardisées et gouvernées. Les entreprises doivent investir dans la gouvernance des données dès le départ, car il est difficile, long et coûteux de remédier à de vastes quantités d’actifs non organisés et disparates. Outre la sécurité des données, les programmes de gouvernance doivent se concentrer sur l’organisation des données, l’identification des cas de non-conformité et la prévention des fuites ou des pertes de données.
Prenons cet exemple fictif : une entreprise qui vend des voitures à trois roues a créé un modèle de données robuste qui permet d’accéder facilement à n’importe quelles données et dont le format est compris dans l’ensemble de l’entreprise. Cette entreprise connaît un tel succès qu’elle a racheté une autre entreprise qui fabrique également des voitures à trois roues. Le modèle de données de la nouvelle entreprise est complètement différent de celui de l’entité d’origine. Les entreprises ignorent souvent ce problème et permettent aux deux modèles de fonctionner séparément. Au bout du compte, l’entreprise aura tissé un réseau de données mal alignées qui nécessitent des corrections manuelles.
Imaginez maintenant une entreprise dans laquelle l’équipe d’order management détient les données de commande et l’équipe commerciale détient les données de vente. En outre, une équipe en aval détient les données transactionnelles des produits. Lorsque chaque unité commerciale ou équipe produit gère ses propres données, des chevauchements peuvent survenir entre les données produit et celles des autres unités, entraînant divers problèmes, notamment duplication, corrections manuelles, incohérences de prix, stockage de données inutile et impossibilité d’exploiter les informations issues de ces données. Dès lors, il devient de plus en plus difficile d’obtenir des informations en temps utile et les inexactitudes sont inévitables. Les unités commerciales cloisonnées entravent la capacité des dirigeants à prendre des décisions fondées sur les données. Dans une entreprise bien gérée, les données de chaque équipe sont reliées entre les systèmes afin de permettre une gestion unifiée des produits et une stratégie d’entreprise fondée sur les données.
Pour prospérer dans l'environnement actuel fondé sur les données, les organisations doivent mettre en œuvre des processus PLM de manière proactive, adopter une approche unifiée des données et renforcer leurs structures de gouvernance des données. Ces initiatives stratégiques ne se contentent pas d'atténuer les risques, elles servent aussi de catalyseurs pour libérer tout le potentiel des technologies de l'IA. En donnant la priorité à ces solutions, les entreprises peuvent s'équiper pour exploiter les données comme carburant de l'innovation et de l'avantage concurrentiel. En substance, les processus PLM, une approche unifiée des données et une gouvernance des données robuste constituent la pierre angulaire d’une stratégie avant-gardiste, permettant aux organisations de naviguer avec confiance et succès dans les complexités du monde piloté par l’IA.
