Exemples de stratégie métier

Lorsque Sam Walton, le fondateur de Walmart, a commencé sa carrière dans le commerce de détail dans les années 1940, il avait une idée simple : trouver des fournisseurs moins chers que ceux qui servaient ses concurrents et répercuter ces économies sur les clients de ses magasins. Alors que de nombreux chefs d’entreprise auraient tenté de tirer directement profit de ces marges favorables, Walton a décidé de réaliser une économie d’échelle (lien externe à ibm.com), choisissant de faire des bénéfices en attirant plus de clients plutôt qu’en les faisant payer plus cher. Au cours des sept décennies qui se sont écoulées depuis, Walmart est devenu l’un des exemples les plus connus de stratégie de domination par les coûts, qui consiste à réduire la concurrence en proposant des biens ou des services au prix le plus bas possible.

Au fur et à mesure de sa croissance, l’entreprise a profité de son omniprésence pour exiger des prix inférieurs auprès des fournisseurs et vendre des biens pour un prix encore plus réduit au fil du temps. Une grande partie de ces économies a ensuite été répercutée sur les clients du magasin, ce qui a permis de réduire progressivement le prix des produits. Les publicités de Walmart mettent en avant ce principe, invitant les clients à « Économiser de l’argent et vivre mieux » (Save money. Live better).

Au début des années 2000, la stratégie de domination par les coûts de Walmart avait connu un tel succès qu’un tiers des Américains étaient des clients réguliers de Walmart (lien externe à ibm.com), ce qui démontre que gagner la guerre des prix peut être une stratégie extrêmement efficace. Cela s’est avéré crucial pour ce géant des grandes surfaces, car il rivalise de plus en plus avec des poids lourds du e-commerce comme Amazon.