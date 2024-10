Qu’est-ce que la transformation financière ?

De nombreuses organisations ont commencé à étendre ou à développer leurs capacités, mais ont besoin de plus d’investissements, de ressources et de planification dans ces domaines. La finance doit former des talents dotés d’un niveau plus élevé de compétences techniques non traditionnelles, et disposer d’équipes capables de gérer la prolifération de l’automatisation, de l’IA et de la robotique. Des capacités renforcées qui exploitent les données en temps réel et les outils analytiques pour la prise de décision sont nécessaires.