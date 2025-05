Qu’est-ce que le conseil basé sur les actifs ? 

Le conseil basé sur les actifs est un modèle de gestion qui implique l’utilisation par les entreprises d’outils, de technologies et de méthodes exclusifs pour fournir des solutions de manière plus efficace à leurs clients.

Le conseil traditionnel s’appuie souvent sur des processus manuels chronophages. À l’inverse, dans le conseil basé sur les actifs, les consultants utilisent des actifs prédéfinis pour standardiser certains aspects de la résolution des problèmes. Cette approche permet aux clients de créer de la valeur plus rapidement, améliore la cohérence de la qualité des livrables et renforce l’évolutivité pour le cabinet de conseil.

Ces actifs peuvent prendre différentes formes: solutions logicielles telles que des modèles et des algorithmes d’IA, outils d’automatisation des processus, bases de données et outils de benchmarking propriétaires, assistants IA (y compris des chatbots) et agents IA (assistants codés autodéterminés). Par exemple, un cabinet de conseil pourrait utiliser une plateforme d’analyse pilotée par l’IA pour évaluer rapidement la santé financière ou l’efficacité opérationnelle d’une entreprise, plutôt que de s’appuyer uniquement sur l’expertise de consultants individuels. En déployant ces actifs, les consultants peuvent se concentrer davantage sur les informations stratégiques et la personnalisation en fonction du contexte spécifique du client, tandis que les outils gèrent les tâches standardisées.

Le conseil basé sur les actifs ne remplace pas totalement le conseil traditionnel, mais il en modifie l’orientation en automatisant les tâches répétitives, ce qui permet aux consultants de se concentrer sur un travail plus stratégique et plus humain. De nombreux cabinets de conseil ont adopté le conseil basé sur les actifs pour sa capacité à favoriser à la fois l’efficacité et la cohérence. L’utilisation d’actifs tangibles, tels que la technologie et l’infrastructure, et d’actifs intangibles, tels que les méthodologies et l’expertise, permet aux entreprises de dimensionner leurs services et de réutiliser la propriété intellectuelle précieuse développée au cours de leurs missions passées. Cette pratique offre aux clients des solutions plus rationalisées et plus efficaces.

Au lieu de se contenter de traiter des projets individuels, le conseil basé sur les actifs se concentre sur l’établissement de relations à long terme avec les clients. Les cabinets de conseil utilisent leurs compétences de base et leur propriété intellectuelle pour créer des outils et des solutions réutilisables, pouvant se traduire par de nouvelles initiatives métier. Cette approche encourage la collaboration continue, où les tâches de routine sont automatisées tandis que les consultants fournissent des conseils stratégiques, favorisant l’innovation et l’amélioration continues.

L’objectif du conseil basé sur les actifs est de créer une plus grande valeur pour les clients, de manière plus rapide et plus cohérente. Il arrive même qu’après l’engagement initial, les clients utilisent eux-mêmes les actifs par le biais de modèles d’abonnement. Cet accord crée de la valeur continue pour le cabinet de conseil.

L’approche du conseil basé sur les actifs redéfinit la manière dont les entreprises fournissent leurs services. Elle aligne leur expertise avec des solutions technologiques évolutives qui répondent aux besoins changeants des clients et favorisent la réussite à long terme.