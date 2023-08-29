Les 8 principaux indicateurs APM que les équipes IT utilisent pour surveiller leurs applications

Auteur

Jim Holdsworth

Staff Writer

IBM Think

Une expérience client supérieure (CX) repose sur des indicateurs de suivi des performances d'applications précises (APM) et en temps réel. Avant de pouvoir affiner vos applications ou votre système pour améliorer l'expérience client, il est nécessaire d'identifier le problème ou les opportunités.

Les solutions APM offrent généralement un tableau de bord centralisé pour regrouper les indicateurs de performance en temps réel et les informations à analyser et comparer. Ces solutions définissent aussi des lignes de base pour avertir les administrateurs système des écarts qui pourraient indiquer des problèmes de performance réels ou potentiels. Les équipes informatiques, les DevOps et les ingénieurs de fiabilité de site peuvent alors identifier et résoudre rapidement les problèmes d'application.

La surveillance de la performance des applications est la phase initiale de la gestion de la performance des applications. La surveillance permet de suivre les performances de l'application et de la gérer. Une solution APM fournit aux administrateurs les outils d'instrumentation nécessaires pour collecter rapidement des données et analyser les causes racines ; ils isolent, dépannent et résolvent ensuite le problème.

Newsletter sectorielle

Les dernières actualités technologiques, étayées par des avis d’expert

Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.

Merci ! Vous êtes abonné(e).

Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.

Indicateurs clés APM à surveiller

Vous pouvez choisir parmi plusieurs indicateurs, mais nous vous recommandons de vous concentrer sur ces huit indicateurs pour en tirer le meilleur avantage au sein de votre entreprise IT.

1. Scores Apdex et SLA

Commençons par les scores de l'indice de performance des applications (Apdex) et du contrat de niveau de service (SLA), car ils constituent la base d'une expérience client supérieure. Les vitesses et les avances que vous mesurerez sont les aspects spécifiques qui devraient s’additionner pour des performances rapides, mais elles sont les moyens, pas la fin. Votre objectif est de satisfaire vos clients, ce qui, espérons-le, entraînera une augmentation des ventes.

Les scores Apdex et SLA sont les méthodes les plus populaires pour suivre l'expérience des utilisateurs finaux. Le score Apdex permet de suivre les performances relatives d'une application en spécifiant un objectif quant à la durée normale d'une demande ou d'une transaction sur le Web. Les SLA sont les indicateurs de votre contrat client et tout ce qui est inférieur au SLA défini risque une baisse de l’expérience client (et éventuellement des pénalités prédéfinies).

2. Disponibilité des applications (également appelée temps de fonctionnement ou surveillance des performances Web)

C’est l'indicateur le plus simple : l’application est-elle opérationnelle ? Vous contrôlez et mesurez si votre application est disponible et en ligne. La plupart des entreprises l'utilisent pour mesurer le respect des accords de niveau de service (SLA). Le temps de fonctionnement est souvent utilisé pour évaluer de manière sommaire la fiabilité et l’état général du système. Les temps d'arrêt excessifs peuvent avoir un impact négatif sur la satisfaction des utilisateurs des entreprises fournissant des services en ligne. Dans le cas d’une application web, la disponibilité peut être vérifiée par une simple requête HTTP à intervalles réguliers.

3. Utilisation de l'unité centrale (également appelée utilisation des ressources)

Un pourcentage élevé de la capacité du processeur utilisé par une application peut être le signe d'un problème de performance. Un pic soudain d'utilisation du processeur peut entraîner un ralentissement des temps de réponse. Les fluctuations de la demande pour une application peuvent également indiquer que vous devez ajouter d’autres instances d’application. En règle générale, si l’utilisation du processeur dépasse 70 % plus de 30 % du temps, vous risquez de manquer de capacité CPU.

L’utilisation des ressources peut également inclure l’utilisation de la mémoire et du disque. Le suivi de la RAM permet d’identifier les fuites de mémoire qui pourraient entraîner une défaillance ou la nécessité de disposer d’une mémoire plus importante. Les indicateurs d'utilisation du disque peuvent aider à empêcher une application de manquer de stockage persistant, ce qui pourrait entraîner son échec. Une utilisation élevée du disque peut également être le signe d'un stockage de données inefficace ou de politiques de conservation des données erronées.

4. Taux d’erreur

Votre logiciel de suivi des indicateurs APM devrait surveiller les applications pour enregistrer le pourcentage de demandes qui aboutissent à des échecs. Il s’agit d’identifier et de résoudre en priorité les incidents qui nuisent à l’expérience utilisateur. Les erreurs d'application peuvent inclure des erreurs de serveur, une réponse 404 ou un dépassement de délai dans une application web. Vous pouvez configurer votre solution APM pour qu'elle envoie des notifications lorsqu'un taux d'erreur dépasse un paramètre défini. Par exemple, envoyez une alerte lorsque 2,5 % des 25 demandes précédentes ont abouti à une erreur.

5. Récupération de place

La récupération de place (GC) peut optimiser les performances en détectant et en supprimant l’utilisation constante et importante de la mémoire dans Java et d’autres langages. La bonne nouvelle, c'est que l'automatisation GC récupère la mémoire consacrée aux objets ou aux données inutilisés ou redondants qui ne sont plus utilisés par une application. Les objets ou données inutilisés sont supprimés et les objets vivants sont copiés dans un pool de mémoire de génération ultérieure. Il s'agit d'un indicateur qu'il faut maintenir au cœur de votre activité. Si la GC est exécutée trop souvent, cela peut nécessiter trop de temps ; mais si la GC n'est pas exécutée assez souvent, il se peut que votre système ait trop peu de mémoire.

6. Nombre d’instances

Le suivi des instances vous permet de dimensionner votre application pour répondre à la demande réelle des utilisateurs, en fonction du nombre d'instances d'application ou de serveurs exécutées à tout moment. Cela peut être particulièrement important pour les applications cloud. Auto-Scaling permet de garantir que les applications modernes peuvent évoluer pour répondre aux pics de demande, tout en réduisant les coûts lors des périodes de faible activité. Cela peut également engendrer des défis en matière de surveillance de l’infrastructure. Par exemple, si votre application augmente automatiquement en fonction de l'utilisation du processeur, il se peut que vous ne voyiez jamais votre consommation augmenter. Au lieu de cela, vous pourriez voir le nombre d'instances de serveur augmenter trop, de même que votre facture d'hébergement.

7. Taux de requêtes

Vous pouvez mesurer le trafic reçu par une application afin d'identifier toute diminution ou augmentation significative ou toute coïncidence entre les utilisateurs. La corrélation entre les taux de requête et les autres indicateurs de performance des applications vous aidera à comprendre l'évolutivité de vos applications logicielles. Les logiciels APM peuvent également surveiller le trafic afin d'identifier les anomalies. La surveillance des utilisateurs montrant une augmentation inattendue des demandes pourrait être une attaque par déni de service (DoS). Un grand nombre de demandes émanant du même utilisateur peut indiquer que le compte a été piraté. De même, un nombre de requêtes anormalement faible est source d’inquiétude : aucune activité ou aucun trafic du tout pourrait signifier un incident dans presque tous les composants de votre système.

8. Temps de réponse (également appelé durée)

En suivant le temps de réponse moyen à une demande, c’est-à-dire le temps qu’il faut à une application pour renvoyer une demande de ressources, vous pouvez évaluer les performances de l’application. Ces demandes peuvent inclure des transactions initiées par des utilisateurs finaux, comme une demande de chargement d'une page Web, ou des demandes internes d'une partie de votre application à une autre, comme un processus ou un microservice demandant des données depuis un disque ou une mémoire. Le temps de réponse total comprend le temps de réponse du serveur (le temps nécessaire à votre serveur pour traiter une requête) plus la latence du réseau (le temps total nécessaire à la requête pour se déplacer sur le réseau).

Un indicateur associé est le temps de chargement de la page, qui mesure le temps nécessaire à une page Web pour se charger dans un navigateur. Le suivi des temps de chargement des pages permet aux outils de surveillance de performances des applications d'identifier les problèmes à l'origine du ralentissement du chargement des pages, puis d'améliorer l'expérience en ligne. Un chargement lent des pages peut entraîner l’abandon de pages et une perte d’activité. Les solutions APM peuvent être configurées pour un niveau de référence de performance pour cet indicateur et vous alerter lorsque cette référence n'est pas atteinte.

Mixture of Experts | 28 août, épisode 70

Décryptage de l’IA : Tour d’horizon hebdomadaire

Rejoignez notre panel d’ingénieurs, de chercheurs, de chefs de produits et autres spécialistes de premier plan pour connaître l’essentiel de l’actualité et des dernières tendances dans le domaine de l’IA.
Écouter les derniers épisodes de podcast

Autres indicateurs d’application

Pour ceux qui recherchent un ensemble plus complet d'indicateurs relatifs à la surveillance des performances des applications, vous pourriez envisager les indicateurs suivants :

  • Requêtes de base de données : mesure le nombre de requêtes demandées à une base de données par une application. Vos outils APM peuvent alors vous aider à identifier les requêtes lentes ou inefficaces qui peuvent ralentir les performances globales de votre application.
  • E/S (entrée/sortie) : les E/S indiquent la vitesse à laquelle les applications lisent ou écrivent des données. Vous pouvez suivre les performances des supports de stockage persistants (tels que les disques durs ou les SSD) et les taux d'E/S de la mémoire ou des disques virtuels.
  • Utilisation du réseau : l'utilisation du réseau représente la largeur de bande totale utilisée par une application. L'utilisation accrue du réseau peut indiquer des problèmes de performances qui ralentissent le temps de réponse de l'application ou créent des goulots d'étranglement.
  • Disponibilité des nœuds : la disponibilité des nœuds est une mesure similaire au nombre d'instances, mais elle est spécifique au cloud. Lorsque vous déployez des applications sur un cluster Kubernetes, le nombre de nœuds disponibles et répondant (par rapport au nombre total de nœuds du cluster) peut vous aider à identifier les problèmes au sein de votre infrastructure. Les indicateurs de dépenses dans le cloud peuvent également être importants, car ils vous offrent une visibilité en temps réel sur les coûts du cloud en suivant les appels d’API, le temps d’exécution des machines virtuelles (VM) basées sur le cloud et les taux de sortie de données totaux.
  • Débit : le débit est le volume de données qui peut être transféré entre une application et les utilisateurs ou d'autres systèmes. Cela peut être utilisé pour déterminer si une application est capable de gérer le volume de trafic attendu.
  • Suivi des transactions : cela vous donne une image des transactions individuelles effectuées par une application. Les données capturées peuvent inclure les appels à la base de données, les appels externes et les appels de fonction, ce qui permet de suivre la demande de transaction du début à la fin.
  • Volume de transactions : le volume de transactions mesure le nombre de transactions traitées par une application. Cela permet aux outils APM d'identifier les problèmes d'évolutivité et de planification des capacités.

Lancez-vous avec votre solution APM

IBM Instana Observability fournit une observabilité en temps réel que tout le monde peut utiliser. Il permet une création de valeur rapide tout en garantissant que votre stratégie d’observabilité tient le rythme de la complexité dynamique de l'environnement d’aujourd’hui et de demain. Du mobile au mainframe, Instana prend en charge plus de 250 technologies, et poursuit son expansion.

 
Solutions connexes
IBM Turbonomic

Dimensionnez automatiquement votre infrastructure informatique existante pour améliorer les performances à moindre coût.

 Découvrez IBM Turbonomic
Solutions d’AIOps

Découvrez comment l’IA appliquée aux opérations informatiques fournit les informations dont vous avez besoin pour parvenir à des performances métier exceptionnelles.

 Découvrir les solutions AIOps
Les services de conseil en automatisation

Aller au-delà de la simple automatisation des tâches pour gérer des processus de haut niveau, en contact avec les clients et générateurs de revenus, grâce à une adoption et à une évolutivité intégrées.

 Découvrir les services de conseil en automatisation d’IBM
Passez à l’étape suivante

Découvrez comment l’IA appliquée aux opérations informatiques fournit des informations permettant d’obtenir des performances métier exceptionnelles.

 Découvrez Turbonomic Découvrir les solutions AIOps