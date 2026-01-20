Qu’est-ce qu’un écosystème API ?

L’écosystème API désigne un réseau d’interfaces de programmation d’application (API) interconnectées et tous les éléments associés. Ces éléments incluent les équipes qui les créent et les déploient, les développeurs qui les utilisent, les applications, les bases de données et les plateformes qui s’appuient sur les API pour l’échange de données, les portails de développement, ainsi que les structures de sécurité et de gouvernance qui garantissent une intégration sécurisée et efficace.
Il est utile de se concentrer sur l’écosystème API dans le cadre de la transformation numérique d’une entreprise et de l’élaboration d’une stratégie API et de modèles économiques centrés sur les API. Une conception qui place l’écosystème API au cœur du processus, plutôt que de se concentrer sur l’API elle-même, les entreprises peuvent créer des avantages stratégiques et commerciaux, notamment de meilleures expériences pour les développeurs et les clients, une réduction de la prolifération des API, une plus grande sécurité informatique et un développement d’applications plus performant.
Les composants clés d’un écosystème API peuvent généralement être divisés en trois grandes catégories : les technologies (API et infrastructures associées), les personnes (fournisseurs, consommateurs et communauté) et la gouvernance (normes, politiques, systèmes d’assistance et actifs).
L’infrastructure technique d’un écosystème API comprend plusieurs composants, tous reliés de différentes manières, comme une toile d’araignée. Les API elles-mêmes sont les fils reliant les parties de la toile, tandis que les passerelles API, les bases de données, les applications et les services ainsi que d’autres infrastructures forment des intersections, des centres et des cadres.
Une API est un ensemble de règles ou de protocoles qui permettent aux programmes logiciels de communiquer entre eux pour échanger des données, des caractéristiques et des fonctionnalités. Les API permettent aux propriétaires d’applications de mettre leurs données et services à la disposition des consommateurs internes et externes de manière simple et sécurisée.
Aujourd’hui, les API sont de plus en plus vitales pour les utilisateurs professionnels. Les entreprises ont, en moyenne, plus de 600 points de terminaison API en production, et des activités entières sont nées des API, notamment des sociétés de traitement des paiements, des sociétés d’enrichissement des données d’e-mail et des sociétés de services financiers.
Une passerelle API est une couche logicielle qui offre un point d’entrée unique aux clients (tels que les applications web ou mobiles) pour accéder à plusieurs services en back-end, tout en gérant simultanément les interactions client/serveur.
Les passerelles API reçoivent un appel API, parfois appelé requête API, et le dirigent vers un ou plusieurs services en back-end, selon la nature de la requête. La passerelle compile ensuite les données demandées et les renvoie au client en une seule réponse. Les passerelles permettent aux clients d’interroger plusieurs ressources au cours d’un seul appel, au lieu d’interroger plusieurs points de terminaison avec plusieurs appels.
Par exemple, les services qui orchestrent les passerelles API d’un système de santé peuvent permettre à une application destinée aux utilisateurs d’extraire des données de plusieurs ressources, telles que les dossiers médicaux, l’historique de paiement et la planification actuelle d’un patient, avec un seul appel API.
Les passerelles API centralisent également d’autres tâches critiques, notamment :
Les bases de données font partie intégrante d’un écosystème API : elles stockent les données brutes dont les applications ont besoin pour fonctionner. Les API servent d’intermédiaire et permettent ainsi aux applications d’interagir avec les bases de données de manière stable et sécurisée. Les API fournissent l’interface qui permet aux applications d’effectuer des opérations, telles que la création, la lecture, la mise à jour ou la suppression (CRUD) dans la base de données.
Les API offrent également une couche de sécurité en authentifiant et en validant les accès, afin de garantir que seuls les clients autorisés accèdent aux ressources. Elles apportent l’interopérabilité au système, permettant aux applications écrites dans différents langages de programmation ou conçues sur différentes plateformes d’accéder aux mêmes bases de données.
Les applications sont la vitrine technologique de l’ensemble de l’écosystème API. Ce sont les applications, telles que les applications mobiles, les applications web ou les logiciels de bureau, avec lesquelles un utilisateur, qu’il soit numérique ou humain, interagit (plutôt qu’avec l’API elle-même).
Au sein de l’application, un utilisateur peut sélectionner une action qui nécessite que l’application atteigne une source externe de données ou de services pour mener à bien l’action. Cet échange est effectué via l’API. Une requête, souvent appelée appel ou requête API, est envoyée à l’API, qui la dirige vers le service en back-end responsable de la ressource demandée. Les données demandées sont ensuite renvoyées au client via l’API.
Les microservices, ou architecture de microservices, sont une approche de conception d’applications qui décompose une application en de nombreux services indépendants pouvant être développés et exploités séparément. Les microservices ne sont pas de « petits services », mais une approche architecturale permettant d’intégrer de nombreux services dans une seule application. Les microservices sont utiles grâce à leur flexibilité, permettant de faire évoluer et de réutiliser les services indépendamment.
Ces services fonctionnent tous ensemble, communiquant souvent par le biais d’API ou d’un maillage de services. Les API sont également utilisées pour connecter les microservices à des applications et des systèmes externes, ce qui permet une interopérabilité et une intégration transparente.
Dans de nombreux cas, une passerelle API est utilisée devant ces services pour traiter les requêtes API entrantes, les acheminer vers le ou les services appropriés et renvoyer la réponse au client en une seule réponse complète.
Les pipelines d’intégration et de livraison continues (CI/CD) font partie de l’écosystème, car ils sont souvent utilisés pour développer, déployer et mettre à jour les API.
Un pipeline CI/CD est un workflow qui automatise le processus d’écriture, d’intégration, de test et de déploiement du code. Les développeurs peuvent écrire du code de manière indépendante, suivre les modifications avec des outils comme Git et permettre au code de circuler automatiquement dans le pipeline de test et de validation. Le code validé est ensuite intégré dans des environnements de test ou des référentiels comme GitHub. Le pipeline CI/CD est un moyen de réduire le temps de développement d’une API ou d’un logiciel, de diminuer les coûts, de détecter rapidement les erreurs et d’améliorer la collaboration au sein de l’équipe.
Le pipeline CI/CD n’est pas visible par l’utilisateur final ; il s’agit d’une méthodologie courante utilisée pour faire passer le code du développement au déploiement et améliorer continuellement les logiciels et les API grâce à des mises à jour régulières.
Le portail de développement est un hub contenant tout ce dont un développeur peut avoir besoin pour comprendre, utiliser, intégrer et optimiser les API. C’est un élément fondamental de l’écosystème API dans son ensemble. Un portail de développement inclut généralement la plupart ou la totalité des éléments suivants :
Les plateformes de gestion des API sont en quelque sorte la version interne du portail de développement externe. Un système de gestion des API offre des contrôles aux équipes responsables de la supervision des API, avec des outils de déploiement et de mise hors service tout au long du cycle de vie de l’API, mais aussi de gestion du trafic, de suivi des erreurs, d’application des politiques de sécurité et de gouvernance et, souvent, de gestion de la facturation et des abonnements.
L’élément humain de l’écosystème API peut également être divisé en trois groupes :
Les fournisseurs d’API sont les personnes et les équipes chargées de créer et de publier les API au cœur de l’écosystème. Ils peuvent inclure :
Ce sont les développeurs utilisant des API pour intégrer des applications et des systèmes et créer de nouveaux produits et services. Les consommateurs d’API jouent un rôle crucial dans l’écosystème : c’est pour eux que l’API est conçue.
Les consommateurs peuvent être internes, c’est-à-dire faire partie de l’entreprise qui fournit l’API, externes avec un accès limité, ou publics avec un accès complet. La conception et la documentation de l’API peuvent varier en fonction de l’utilisateur visé.
Par exemple, une expérience plus explicite peut être bénéfique pour une API publique, car l’entreprise fournisseur peut préférer réduire le besoin de dépannage et d’assistance étendus.
En ce qui concerne les API publiques, la communauté, un groupe plus large composé de consommateurs et d’autres parties prenantes, peut jouer un rôle vital dans l’écosystème API global. La communauté est généralement composée de développeurs internes, de contributeurs et d’amateurs open source, de partenaires commerciaux et d’utilisateurs quotidiens des applications qui dépendent de l’API pour accéder aux données ou aux services. La communauté peut jouer un rôle dans l’amélioration et l’innovation d’une API en :
La gouvernance des API désigne les normes, politiques et pratiques qui orientent la manière dont une entreprise développe, déploie et utilise ses API. L’objectif de la création d’une gouvernance des API est de promouvoir la cohérence, la fiabilité, la sécurité et l’efficacité.
La gouvernance des API peut inclure des guides de style, des politiques de sécurité, des conventions de dénomination, des stratégies de gestion des versions, des normes de qualité, des politiques de réponse aux incidents et aux sinistres, etc. Pour de nombreux secteurs, y compris les soins de santé, la gouvernance comprend également des décisions de conformité juridique, telles que les exigences HIPAA ou d’autres réglementations spécifiques à un secteur ou à une région.
Un écosystème API réussi apporte des avantages significatifs tant pour les entreprises que pour les développeurs :
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