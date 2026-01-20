Qu’est-ce qu’un écosystème API ?

Une passerelle API est une couche logicielle qui offre un point d’entrée unique aux clients (tels que les applications web ou mobiles) pour accéder à plusieurs services en back-end, tout en gérant simultanément les interactions client/serveur.

Les passerelles API reçoivent un appel API, parfois appelé requête API, et le dirigent vers un ou plusieurs services en back-end, selon la nature de la requête. La passerelle compile ensuite les données demandées et les renvoie au client en une seule réponse. Les passerelles permettent aux clients d’interroger plusieurs ressources au cours d’un seul appel, au lieu d’interroger plusieurs points de terminaison avec plusieurs appels.

Par exemple, les services qui orchestrent les passerelles API d’un système de santé peuvent permettre à une application destinée aux utilisateurs d’extraire des données de plusieurs ressources, telles que les dossiers médicaux, l’historique de paiement et la planification actuelle d’un patient, avec un seul appel API.

Les passerelles API centralisent également d’autres tâches critiques, notamment :