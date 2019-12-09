La blockchain au-delà des cryptomonnaies

Je trouve que le mot « blockchain » évoque encore souvent les cryptomonnaies, ce qui ne rend pas justice à cette nouvelle technologie disruptive. Bitcoin a été lancé en 2011 et a été la première mise en œuvre à grande échelle de la technologie blockchain. Les médias, les investisseurs et les technologues de pointe parlent des cryptomonnaies depuis des années et les gens pensent à tort que ces technologies sont identiques.
Par souci de clarté, les cryptomonnaies sont à la blockchain ce que le moteur à combustion est à l’automobile. De grandes entreprises telles qu’IBM, Walmart, Maersk, DeBeers et d’autres ont investi des sommes considérables dans la blockchain afin d’améliorer et de sécuriser leurs activités à l’échelle mondiale. Les applications concrètes de la blockchain vont bien au-delà des cryptomonnaies et offrent des avantages considérables aux établissements de santé, aux banquiers, aux détaillants et aux consommateurs, entre autres.
La blockchain est un registre partagé et distribué, dont le contrôle est décentralisé. Elle comprend des blocs reliés entre eux pour former des chaînes. Chaque chaîne est constituée de données chiffrées, composées en partie des données du bloc précédent afin de créer le chiffrement. Il existe des registres publics et privés. Certaines applications permettent à toute partie intéressée de participer, tandis que d’autres nécessitent une invitation et des droits d’accès. Les principaux avantages de la technologie blockchain sont le chiffrement, la provenance et l’immuabilité.
Le chiffrement brouille les données, les rendant illisibles sans clé. La provenance fait référence à une trace de données garantissant la validité et l’intégrité de l’historique des données. L’immuabilité signifie que les données ne peuvent pas être modifiées une fois qu’un bloc a été validé. L’association de la décentralisation au chiffrement, à la provenance et à l’immuabilité crée une nouvelle technologie disruptive et sécurisée, prête à révolutionner les secteurs d’activité à travers le monde.
Chaque bloc de la blockchain contient des données chiffrées se rapportant à ce que souhaitent les concepteurs du système. Dans le monde bancaire, un bloc peut contenir un nom, un numéro de compte, un type de transaction, un montant ou d’autres informations. Pour les solutions de vente au détail, il peut s’agir de l’article acheté, de son numéro de série, de la date d’achat et du lieu de fabrication.
Les entreprises qui envisagent de mettre en œuvre la blockchain identifient les informations spécifiques à la transaction et placent ces données dans les blocs en fonction de leurs besoins. Il n’y a aucune limite aux types de secteurs ou de transactions qui peuvent bénéficier de cette technologie. De nombreuses entreprises et marchés verticaux ont déjà mis en place des applications concrètes, car la blockchain trouve régulièrement de plus en plus d’utilisations à travers le monde.
Les technologies blockchain les plus connues actuellement utilisées impliquent les cryptomonnaies. Il existe de nombreux déploiements, dont le plus populaire est celui de Bitcoin. D’autres, dotés de propriétés uniques et précieuses, incluent Ripple et Ethereum. Ripple occupe une place importante sur les marchés financiers mondiaux et Ethereum utilise des contrats intelligents pour le remplacement des dépôts fiduciaires, la gestion des identités numériques et d’autres applications.
La plupart des déploiements de cryptomonnaies impliquent des blockchains publiques permettant à tout le monde de participer. La majorité des déploiements de blockchain d’entreprise utilisent un registre privé limitant l’accès et l’autorisation. Si les cryptomonnaies ont leur place dans le monde de la blockchain, elles ne couvrent en aucun cas les vastes possibilités offertes par cette technologie émergente.
Les services financiers ont l’une des meilleures raisons d’utiliser la blockchain. La sécurité et l’immuabilité inhérentes à cette technologie répondent directement aux exigences clés du secteur bancaire et des assurances. American Express semble comprendre ces aspects et a pris des mesures dans plusieurs domaines de son activité en vue de déployer la blockchain. La société a rejoint le réseau de paiement mondial Ripple et a lancé une blockchain pour les récompenses de ses membres.
Ces opérations ont été menées en 2017 et 2018, et l’on s’attend à une croissance dans ces domaines ainsi qu’à de nouveaux déploiements de blockchain à l’avenir. Les mises à jour en temps quasi réel grâce au registre distribué, qui informe tous les acteurs de la chaîne de valeur des activités réalisées, créent énormément de valeur ajoutée pour les services financiers. American Express a été l’une des premières sociétés de services financiers à mettre en œuvre des cas d’utilisation concrets de la blockchain. Ses concurrents ne manqueront pas de se lancer dans la bataille lorsqu’ils verront les avantages qu’elle tire de l’utilisation de cette technologie disruptive.
De Beers est une société internationale spécialisée, entre autres, dans l’exploration et l’extraction de diamants. En 2015, elle a créé Tracr, une plateforme blockchain conçue pour suivre les diamants de la mine au client. L’exploration et l’extraction des diamants souffrent de certaines pratiques immorales et les clients veulent connaître le parcours des produits avant de procéder à l’achat. Selon Bruce Cleaver, PDG de De Beers, « l’équipe du projet Tracr a démontré qu’elle pouvait suivre avec succès un diamant tout au long de la chaîne de valeur, offrant ainsi une garantie de traçabilité des actifs d’une manière impossible auparavant. »
En indiquant l’origine des diamants tout au long de la chaîne de distribution jusqu’au magasin de détail, De Beers peut montrer aux acheteurs la provenance de chaque pierre. La blockchain offre des capacités clés qui permettent à De Beers d’apporter une tranquillité d’esprit aux clients finaux, ce qu’aucune autre technologie n’était en mesure de faire.
De nombreuses entreprises proposent des solutions spécifiques axées sur la blockchain pour les établissements de santé. Medicalchain utilise la technologie blockchain pour stocker en toute sécurité les dossiers médicaux dans le cadre d’une approche collaborative et intelligente en matière de santé. Cette solution permet de protéger les patients contre les nombreux piratages qui ont touché les professionnels de santé et les organismes de remboursement.
Un autre défi majeur dans le domaine de la santé est que les dossiers médicaux ne sont pas partagés entre les prestataires. Si un patient se rend aux urgences d’un hôpital, il y a de fortes chances que les données ne soient pas transmises à son médecin traitant. De plus, les urgences n’auront pas accès à ses antécédents. SimplyVital Health résout ce problème grâce à une base de données open source basée sur la blockchain qui permet d’accéder de façon sécurisée aux informations des patients et facilite la coordination des soins.
BlockPharma propose une solution blockchain créée pour suivre les médicaments et lutter contre la contrefaçon. L’idée est similaire à celle de De Beers pour le suivi des diamants, mais cette fois-ci, l’objectif est de sauver des vies. Les cas d’utilisation de la blockchain peuvent concerner tous les secteurs, car la plupart des entreprises tirent profit de la sécurité, de la traçabilité et de l’immuabilité des données. Des dizaines d’entreprises ont compris l’intérêt de cette technologie et œuvrent dans le secteur de la santé pour créer et fournir des solutions basées sur la blockchain.
La blockchain trouve ses origines en 1979 et a connu une avancée majeure en 1991 ; cependant, sa première application concrète, Bitcoin, n’a été lancée qu’en 2011. Huit ans, cela équivaut à des années-lumière dans le monde de la technologie, et la blockchain a encore du chemin à parcourir. De nombreuses idées circulent dans beaucoup de secteurs pour l’utilisation de la blockchain, mais nous sommes encore à quelques années d’un déploiement massif. Qu’il s’agisse des domaines du vote, de l’agriculture, de la monnaie gouvernementale ou du divertissement, certains défis empêchent son déploiement à grande échelle.
Les cas d’utilisation de la blockchain sont illimités, mais les obstacles à sa mise en œuvre tournent autour de son acceptation, du courage de prendre les devants et de surmonter les préoccupations en matière de sécurité. Comme pour la plupart des nouvelles technologies, la sécurité met un certain temps à gagner la confiance des utilisateurs. Les vols impliquant de nombreuses cryptomonnaies ont attiré beaucoup d’attention et, malheureusement, ces attaques réussies ont un effet négatif sur la perception de la technologie blockchain.
Bien que presque tous les piratages de cryptomonnaies aient impliqué autre chose que la technologie blockchain sous-jacente ou sa sécurité, la perception devient réalité et influe sur l’adoption de la blockchain. Même si ces attaques entravent son adoption, elles ne l’arrêteront pas.
La blockchain révolutionnera de nombreux secteurs, améliorera la qualité de vie et réduira la fraude. Ce n’est qu’une question de temps.
