La blockchain au-delà des cryptomonnaies

Les technologies blockchain les plus connues actuellement utilisées impliquent les cryptomonnaies. Il existe de nombreux déploiements, dont le plus populaire est celui de Bitcoin. D’autres, dotés de propriétés uniques et précieuses, incluent Ripple et Ethereum. Ripple occupe une place importante sur les marchés financiers mondiaux et Ethereum utilise des contrats intelligents pour le remplacement des dépôts fiduciaires, la gestion des identités numériques et d’autres applications.

La plupart des déploiements de cryptomonnaies impliquent des blockchains publiques permettant à tout le monde de participer. La majorité des déploiements de blockchain d’entreprise utilisent un registre privé limitant l’accès et l’autorisation. Si les cryptomonnaies ont leur place dans le monde de la blockchain, elles ne couvrent en aucun cas les vastes possibilités offertes par cette technologie émergente.

Les services financiers ont l’une des meilleures raisons d’utiliser la blockchain. La sécurité et l’immuabilité inhérentes à cette technologie répondent directement aux exigences clés du secteur bancaire et des assurances. American Express semble comprendre ces aspects et a pris des mesures dans plusieurs domaines de son activité en vue de déployer la blockchain. La société a rejoint le réseau de paiement mondial Ripple et a lancé une blockchain pour les récompenses de ses membres.

Ces opérations ont été menées en 2017 et 2018, et l’on s’attend à une croissance dans ces domaines ainsi qu’à de nouveaux déploiements de blockchain à l’avenir. Les mises à jour en temps quasi réel grâce au registre distribué, qui informe tous les acteurs de la chaîne de valeur des activités réalisées, créent énormément de valeur ajoutée pour les services financiers. American Express a été l’une des premières sociétés de services financiers à mettre en œuvre des cas d’utilisation concrets de la blockchain. Ses concurrents ne manqueront pas de se lancer dans la bataille lorsqu’ils verront les avantages qu’elle tire de l’utilisation de cette technologie disruptive.

De Beers est une société internationale spécialisée, entre autres, dans l’exploration et l’extraction de diamants. En 2015, elle a créé Tracr, une plateforme blockchain conçue pour suivre les diamants de la mine au client. L’exploration et l’extraction des diamants souffrent de certaines pratiques immorales et les clients veulent connaître le parcours des produits avant de procéder à l’achat. Selon Bruce Cleaver, PDG de De Beers, « l’équipe du projet Tracr a démontré qu’elle pouvait suivre avec succès un diamant tout au long de la chaîne de valeur, offrant ainsi une garantie de traçabilité des actifs d’une manière impossible auparavant. »

En indiquant l’origine des diamants tout au long de la chaîne de distribution jusqu’au magasin de détail, De Beers peut montrer aux acheteurs la provenance de chaque pierre. La blockchain offre des capacités clés qui permettent à De Beers d’apporter une tranquillité d’esprit aux clients finaux, ce qu’aucune autre technologie n’était en mesure de faire.

De nombreuses entreprises proposent des solutions spécifiques axées sur la blockchain pour les établissements de santé. Medicalchain utilise la technologie blockchain pour stocker en toute sécurité les dossiers médicaux dans le cadre d’une approche collaborative et intelligente en matière de santé. Cette solution permet de protéger les patients contre les nombreux piratages qui ont touché les professionnels de santé et les organismes de remboursement.

Un autre défi majeur dans le domaine de la santé est que les dossiers médicaux ne sont pas partagés entre les prestataires. Si un patient se rend aux urgences d’un hôpital, il y a de fortes chances que les données ne soient pas transmises à son médecin traitant. De plus, les urgences n’auront pas accès à ses antécédents. SimplyVital Health résout ce problème grâce à une base de données open source basée sur la blockchain qui permet d’accéder de façon sécurisée aux informations des patients et facilite la coordination des soins.

BlockPharma propose une solution blockchain créée pour suivre les médicaments et lutter contre la contrefaçon. L’idée est similaire à celle de De Beers pour le suivi des diamants, mais cette fois-ci, l’objectif est de sauver des vies. Les cas d’utilisation de la blockchain peuvent concerner tous les secteurs, car la plupart des entreprises tirent profit de la sécurité, de la traçabilité et de l’immuabilité des données. Des dizaines d’entreprises ont compris l’intérêt de cette technologie et œuvrent dans le secteur de la santé pour créer et fournir des solutions basées sur la blockchain.