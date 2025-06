Les attentes des clients et l’évolution de l’environnement informatique contribuent à la modernisation des technologies. Cela ne signifie pas que vous devez remplacer les systèmes de confiance et les applications critiques. Vous pouvez procéder à une modernisation progressive en construisant des environnements cloud natifs et en intégrant les microservices conteneurisés IBM Cloud Paks dans des mainframes, des serveurs et des systèmes de stockage flexibles, évolutifs et sécurisés conçue avec l’IA et pour le cloud hybride.