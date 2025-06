Linux on IBM Systems

Le système d'exploitation Linux d'entreprise est une base solide pour votre infrastructure cloud hybride open-source. L'exécution de Linux sur des serveurs IBM apporte un nouveau niveau de fiabilité, de sécurité et d'évolutivité à vos charges de travail critiques. Réduisez la complexité et améliorez les performances avec Linux on IBM Z®, IBM® Linux ONE et Linux on IBM Power®.