IBM zSecure

zSecure CICS Toolkit permet aux applications CICS d’utiliser RACF pour définir des règles d’accès dans la base de données. L’API facilite les vérifications de gestion des autorisations d’accès sur plus de 2 000 ressources, ce qui vous permet d’intégrer facilement la sécurité du système IBM et d’améliorer les performances de l’application. L’interface et l’API avancée affichent uniquement les fonctions et les options que vous déléguez à vos utilisateurs, en étendant les privilèges administratifs de base sélectionnés aux administrateurs locaux.