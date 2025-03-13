Le ministère de l’électronique et des technologies de l’information (MeitY) est une agence gouvernementale indienne qui promeut des initiatives de transformation numérique pour le gouvernement et les organisations du secteur public. L’agence est également responsable de la formulation des politiques, des stratégies et des cadres des exigences pour l’utilisation de l’électronique et des technologies de l’information.

Afin d’exploiter les avantages du cloud computing et d’accélérer l’adoption du cloud dans les ministères et les organismes tout en optimisant les dépenses en technologie de l’information et de la communication (TIC), le gouvernement indien s’est lancé dans une ambitieuse initiative Government India (GI) Cloud baptisée « MeghRaj ».

La MeitY délivre un agrément pour les fournisseurs de services cloud (CSP), qui doivent se conformer aux critères d’agrément et se soumettre à un audit réalisé par la direction de la normalisation, des essais et de la certification de la qualité (STQC). Une fois l’agrément MeitY obtenu, les fournisseurs de services cloud peuvent figurer dans les marchés de services cloud du gouvernement et du secteur public.

L’agrément MeitY exige que les services cloud proposés soient hébergés en Inde et que les données restent dans les frontières de l’Inde. En outre, le fournisseur de services cloud doit maintenir la conformité à des normes mondiales telles que ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 et ISO 20000.

