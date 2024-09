Les attentes des clients et l'évolution du paysage informatique sont les moteurs de la modernisation des technologies.Cela ne veut pas dire pour autant que vous devriez remplacer des systèmes fiables et des applications stratégiques. En fait, vous pouvez vous moderniser progressivement en adoptant une approche cloud native et en intégrant des microservices conteneurisés IBM Cloud® Paksà des mainframes, des serveurs et des systèmes de stockage flexibles, évolutifs et sécurisés, tous conçus avec l'IA et pour le cloud hybride.