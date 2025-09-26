¿Qué son los controladores de almacenamiento?

La cantidad de datos que producen los seres humanos es asombrosa. A partir de 2024, la esfera de datos global estimada registra la friolera de 149 zettabytes, con proyecciones que aumentan a 181 zettabytes de datos para finales de 2025.

Para ponerlo en perspectiva, un único zettabyte equivale a 1000 exabytes, 1000 millones de terabytes o un billón de gigabytes. Dicho de otro modo, un zettabyte equivale a 250 mil millones de DVD.

Dicho esto, la gestión de datos es un componente importante de todos los sistemas informáticos, incluidos los centros de datos empresariales, las plataformas en la nube, los dispositivos IoT y las plataformas digitales. Pero no todos los datos son iguales.

Gran parte de los datos que creamos son transitorios, destinados a utilizarse y desecharse en un momento, mientras que otros tipos son más duraderos. Algunos datos se conservan para su almacenamiento y recuperación a medio plazo, mientras que otros tipos se conservan con fines de archivo o copia de seguridad a largo plazo.

Dependiendo del propósito de los datos creados y almacenados, algunos tipos de soportes de almacenamiento son más adecuados que otros. Desde opciones simples como disquetes y unidades flash USB hasta opciones sólidas y complicadas como sistemas de red de area de almacenamiento (SAN) y almacenamiento adjunto de red (NAS), los ordenadores dependen de controladores de almacenamiento (también conocidos como controladores de disco o procesadores de almacenamiento) para escribir y recuperar datos entre los dispositivos de almacenamiento y la CPU principal del ordenador.