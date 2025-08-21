¿Qué es el Proyecto Stargate?

El futuro de la innovación en IA depende del acceso a una gran potencia computacional. Actualmente, la oferta no satisface la demanda.

A medida que los modelos de IA avanzados impulsan avances revolucionarios en las tecnologías generativas, la infraestructura se ha convertido en un cuello de botella crítico. El Proyecto Stargate aborda directamente este desafío mediante la inversión en sistemas de última generación que pueden soportar la formación y la implementación de la IA a gran escala.

Al permitir la escalabilidad estratégica en todos los sectores, desde la seguridad nacional hasta la atención sanitaria, se garantiza que las cargas de trabajo esenciales, tanto del Gobierno como del sector privado, dispongan de los recursos necesarios. También refuerza la posición de Estados Unidos en medio de la creciente competencia mundial en materia de infraestructura de IA.

Más que una simple ampliación, el Proyecto Stargate supone un cambio en la forma en que el Gobierno de EE. UU. colabora con el sector privado para garantizar el liderazgo a largo plazo de este país en el desarrollo de la IA. La Casa Blanca ha manifestado su apoyo a esta iniciativa como parte de su agenda política más amplia en materia de IA, mediante órdenes ejecutivas, marcos normativos y asociaciones tecnológicas.

El Proyecto Stargate también implica un compromiso nacional para mantenerse a la vanguardia en un panorama de rápida evolución. La iniciativa está diseñando instalaciones futuras para gestionar cargas informáticas sin precedentes, aprovechando las GPU y los sistemas energéticos de última generación que operan a escala de gigavatios, una magnitud comparable a la de pequeños países.

La sede de Abilene (Texas) suministrará 1,2 gigavatios de potencia, lo que la convertirá en uno de los centros de datos más grandes del mundo. Además, se están desarrollando campus en todo Estados Unidos para suministrar más de 5 gigavatios de capacidad total.

Todo esto tiene un objetivo: construir la infraestructura necesaria para hacer posible la inteligencia artificial general (AGI).