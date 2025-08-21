¿Qué es el Proyecto Stargate?

Estructurado como Stargate LLC, una empresa conjunta con sede en Delaware, el proyecto reúne a diversos stakeholders para coordinar la mayor construcción de infraestructura de IA de la historia de Estados Unidos. Con una inversión inicial de 100 000 millones de dólares, liderada por SoftBank, y una inversión total prevista de 500 000 millones de dólares en cuatro años, Stargate está diseñado para situar a EE. UU. a la vanguardia del desarrollo de la IA, gracias a su gran escala, potencia informática y alineación de capital sin igual.
El Proyecto Stargate se anunció en la Casa Blanca junto al presidente Donald Trump y altos funcionarios de la Administración. Su objetivo es crear una red nacional de centros de datos de IA avanzada, que comenzará con una instalación insignia en Abilene (Texas).
Es importante señalar que el proyecto Stargate no está afiliado al proyecto Stargate, el desaparecido programa de investigación psíquica de la CIA con un nombre similar, ni a la serie de ciencia ficción en la que se inspiró. Esta versión se basa firmemente en datos, energía y capital, no en la clarividencia ni en los agujeros de gusano.
El futuro de la innovación en IA depende del acceso a una gran potencia computacional. Actualmente, la oferta no satisface la demanda.
A medida que los modelos de IA avanzados impulsan avances revolucionarios en las tecnologías generativas, la infraestructura se ha convertido en un cuello de botella crítico. El Proyecto Stargate aborda directamente este desafío mediante la inversión en sistemas de última generación que pueden soportar la formación y la implementación de la IA a gran escala.
Al permitir la escalabilidad estratégica en todos los sectores, desde la seguridad nacional hasta la atención sanitaria, se garantiza que las cargas de trabajo esenciales, tanto del Gobierno como del sector privado, dispongan de los recursos necesarios. También refuerza la posición de Estados Unidos en medio de la creciente competencia mundial en materia de infraestructura de IA.
Más que una simple ampliación, el Proyecto Stargate supone un cambio en la forma en que el Gobierno de EE. UU. colabora con el sector privado para garantizar el liderazgo a largo plazo de este país en el desarrollo de la IA. La Casa Blanca ha manifestado su apoyo a esta iniciativa como parte de su agenda política más amplia en materia de IA, mediante órdenes ejecutivas, marcos normativos y asociaciones tecnológicas.
El Proyecto Stargate también implica un compromiso nacional para mantenerse a la vanguardia en un panorama de rápida evolución. La iniciativa está diseñando instalaciones futuras para gestionar cargas informáticas sin precedentes, aprovechando las GPU y los sistemas energéticos de última generación que operan a escala de gigavatios, una magnitud comparable a la de pequeños países.
La sede de Abilene (Texas) suministrará 1,2 gigavatios de potencia, lo que la convertirá en uno de los centros de datos más grandes del mundo. Además, se están desarrollando campus en todo Estados Unidos para suministrar más de 5 gigavatios de capacidad total.
Todo esto tiene un objetivo: construir la infraestructura necesaria para hacer posible la inteligencia artificial general (AGI).
La inteligencia artificial general (AGI) es una etapa hipotética en la evolución del machine learning. Se refiere a un sistema de IA que puede igualar o superar las capacidades cognitivas humanas en cualquier tarea. Representa el objetivo fundamental y abstracto del desarrollo de la IA: una máquina o un software con capacidad para replicar la inteligencia humana.
La AGI se ha estudiado desde los inicios de la investigación en inteligencia artificial, pero aún no hay consenso sobre cómo definirla o alcanzarla. Esta búsqueda plantea cuestiones tanto filosóficas como técnicas: cómo definir la "inteligencia" de manera formal y universal, y cómo construir modelos con la flexibilidad, adaptabilidad y capacidad de razonamiento necesarias para cumplir esa definición.
La mayoría de los sistemas actuales, incluidas aplicaciones como ChatGPT, se clasifican como IA estrecha, ya que son muy capaces dentro de un ámbito específico, pero no pueden generalizar entre tareas. El proyecto Stargate tiene como objetivo reducir la brecha de infraestructura existente entre los modelos actuales de IA débil y el potencial de la AGI, para lo cual invierte en la computación, la escala y la arquitectura necesarias para dar soporte a sistemas más generalizados.
La escala y la ambición del Proyecto Stargate no serían posibles sin una red de socios financieros, operativos y tecnológicos. Desde los fabricantes de chips y los proveedores de servicios en la nube hasta los inversores, cada organización aporta una pieza crítica del rompecabezas de la infraestructura.
OpenAI es el arquitecto estratégico y líder operativo del Proyecto Stargate. Su función consiste en definir la dirección técnica de la iniciativa de IA y garantizar que los modelos puedan escalarse de manera eficaz junto con la infraestructura nacional. La empresa tiene previsto codiseñar y compartir sistemas capaces de alojar futuras cargas de trabajo de IA general, ampliando así su influencia desde el software hasta la infraestructura fundamental.
El CEO de SoftBank, Masayoshi Son, ha respaldado públicamente el Proyecto Stargate como una oportunidad estratégica para alinear el capital global con la innovación. Aunque los detalles más allá de los 100 000 millones de dólares iniciales siguen sin estar claros, su respaldo y su papel como presidente de Stargate LLC aportan solidez financiera y peso simbólico.
MGX es un socio capitalista clave en el Proyecto Stargate. Además de aportar un capital significativo, MGX desempeña un papel estratégico al alinear la inversión global con las prioridades de infraestructura de IA de EE. UU. Su participación añade una dimensión internacional a la base de financiación del proyecto, lo que contribuye a garantizar que la iniciativa pueda escalar rápidamente mientras se mantiene la resiliencia financiera durante los años que durará su construcción.
Además de su papel como socio capitalista, Oracle está construyendo la columna vertebral arquitectónica del proyecto Stargate. Su contribución se centra en la entrega de sistemas de bases de datos, plataformas de virtualización y herramientas nativas de la nube diseñadas para gestionar cargas de trabajo de IA de ultra alto rendimiento e implementaciones de nivel empresarial.
Microsoft es un inversor y socio de infraestructura de larga trayectoria en la iniciativa. La empresa aporta capacidades de desarrollo a gran escala en la nube, marcos de gobierno y huella global de centros de datos, componentes clave para convertir la ambición de la iniciativa en una realidad operativa.
NVIDIA proporcionará las GPU para la infraestructura informática de alto rendimiento necesaria para soportar cargas de trabajo de IA a gran escala. De hecho, Oracle, un socio clave en materia de infraestructura, está invirtiendo, según se informa, 40 000 millones de dólares en 400 000 chips NVIDIA GB200 para apoyar esta iniciativa.
Arm proporciona la arquitectura de chips subyacente a muchos de los procesadores utilizados en la infraestructura de IA, lo que permite realizar cálculos energéticamente eficientes y de alto rendimiento a gran escala. Sus diseños ayudan a optimizar las cargas de trabajo de IA en términos de velocidad y consumo de energía, lo que respalda el objetivo del Proyecto Stargate de crear sistemas capaces de sustentar el entrenamiento y la inferencia a gran escala.
La complejidad del Proyecto Stargate está a la altura de su ambición. Escalar la infraestructura necesaria para soportar la AGI conlleva importantes obstáculos técnicos, políticos y logísticos.
Los informes del sector indican que, en Abilene (Texas), el proyecto Stargate incluirá hasta 29 turbinas de gas GE Vernova LM2500XPRESS capaces de generar unos 986 megavatios (MW) de electricidad. También se han solicitado permisos para una planta de gas natural de 360 MW que servirá como fuente de energía primaria y de respaldo.
Incluso con estas incorporaciones, que dependen de combustibles fósiles para su generación, los analistas estiman que las necesidades energéticas generales de Stargate podrían acercarse a los 15 gigavatios en todas sus instalaciones previstas.
Estas demandas han impulsado el desarrollo de nuevos corredores energéticos y han provocado tensiones normativas. En respuesta al mortal apagón del invierno de 2021, Texas ha aprobado medidas de emergencia que permiten a los funcionarios estatales cortar el suministro eléctrico a los centros de datos en caso de inestabilidad de la red. Si bien estas políticas tienen como objetivo equilibrar la resiliencia y el crecimiento, introducen nueva incertidumbre y desafíos para los operadores, que incluyen:
Dado que el Proyecto Stargate se centra en la escala, algunos laboratorios de investigación están explorando vías más ágiles. DeepSeek, por ejemplo, ha demostrado un rendimiento competitivo gracias a la optimización arquitectónica y a estrategias de formación específicas, lo que plantea la cuestión de si estos avances siempre requieren una inversión a escala nacional o si con un diseño más inteligente es suficiente.
A pesar de la magnitud del esfuerzo, es difícil exagerar las ventajas del Proyecto Stargate. Desde la mejora de la seguridad nacional hasta la revitalización económica, la iniciativa ofrece una serie de supuestos beneficios que van mucho más allá de los centros de datos.
En Texas, el campus de Abilene está contribuyendo al desarrollo de un nuevo tipo de infraestructura energética diseñada para garantizar un suministro estable en precios y con bajas emisiones. Este modelo respalda tanto la economía de la IA como la transición general hacia las energías limpias.
Entretanto, el desarrollo del corredor energético cerca de las instalaciones de Stargate, que, según se informa, cuenta con el respaldo de empresas como Crusoe Energy y Engine No. 1, está creando una capacidad de generación escalable que puede evolucionar conforme a la demanda. Según Oracle y OpenAI, la construcción de la red nacional de centros de datos de Stargate creará más de 100 000 puestos de trabajo en los sectores de la construcción, la operación y otros relacionados.
Además, los beneficios incluyen:
El proyecto podría desbloquear nuevos avances en IA en campos como el descubrimiento de fármacos, la modelización climática y los sistemas autónomos.
La inversión de capital y los ingresos fiscales a largo plazo procedentes de los emplazamientos de Stargate podrían fortalecer las economías locales y financiar mejoras en las infraestructuras.
Las empresas emergentes, los laboratorios de investigación y los proveedores empresariales tendrán acceso a una infraestructura escalable, lo que reducirá las barreras para la experimentación con la IA.
Esta iniciativa posiciona a EE. UU. como líder en la carrera hacia la AGI, tanto en teoría como en capacidad física.
A medida que se desarrolla el Proyecto Stargate, las empresas de todos los sectores se verán afectadas. Los proveedores de servicios de IA pueden beneficiarse de costes de formación más bajos y de una mayor potencia computacional, lo que puede acelerar el desarrollo y la implementación de productos. En sectores como la sanidad, la logística y las finanzas, un mayor acceso a la infraestructura de IA puede contribuir a mejorar las previsiones, los diagnósticos y la eficiencia operativa.
Para las organizaciones que están desarrollando capacidades de IA, la iniciativa introduce nuevos modelos de acceso que pueden reducir las barreras técnicas y financieras. Las ampliaciones respaldadas por el Gobierno y las asociaciones de infraestructura comercial podrían permitir que empresas de distintos tamaños aprovecharan sistemas de alto rendimiento sin necesidad de disponer de centros de datos propios.
Es probable que las empresas se enfrenten a nuevas expectativas en torno al rendimiento, la integración y el cumplimiento a medida que se acelera el desarrollo. Los marcos de gobierno emergentes y las órdenes ejecutivas sugieren un creciente enfoque político en la estandarización de la IA. Los marcos de gobierno como el marco de gestión de riesgos de IA del NIST probablemente determinarán la forma en que se evalúan los sistemas relacionados con Stargate en cuanto a fiabilidad, solidez y cumplimiento, especialmente en sectores sensibles o regulados.
La transición a una infraestructura compartida también resaltará la importancia de la seguridad de datos y su cumplimiento normativo, especialmente en entornos multiinquilino. El cifrado, los controles de acceso y los mecanismos de auditoría serán fundamentales para proteger los modelos propietarios y los conjuntos de datos confidenciales.
En última instancia, el Proyecto Stargate refleja un cambio más amplio en la forma de abordar la IA, ya que la considera no solo como un conjunto de algoritmos, sino también como infraestructura. Esta orientación sitúa a EE. UU. en una posición ventajosa para competir a nivel mundial en la carrera hacia la AGI, en la que la coordinación entre múltiples stakeholders se convierte en un elemento central para el desarrollo futuro.
