¿Qué es la captación de clientes potenciales?

La captación de clientes potenciales es posterior a la generación de oportunidades. Después de capturar nuevos clientes potenciales, los equipos de ventas y marketing deben involucrarlos, educarlos y guiarlos para que se conviertan en clientes leales y de pago. Las herramientas de gestión de clientes potenciales y automatización del marketing utilizan la inteligencia artificial (IA) para personalizar las interacciones con los clientes y ofrecer contenido valioso con el objetivo de generar confianza y una fuerte lealtad a la marca.

La integración de un centro de mando de IA en una operación de ventas ya está dando sus frutos. Los ejecutivos de ventas prevén una tasa de crecimiento del volumen un 25 % mayor utilizando la IA para la generación de oportunidades y puntuación de oportunidades, según un informe del IBM Institute for Business Value. Los altos directivos reconocen el papel transformador de la IA, y más de la mitad de los ejecutivos afirman haber obtenido resultados positivos gracias a los flujos de trabajo con IA.

A través de una formación eficaz de clientes potenciales, el equipo de marketing y el equipo de ventas de una empresa pueden trabajar juntos para mantener una marca en lo más alto de la mente y ofrecer un recorrido unificado del cliente que resulte atractiva para el público objetivo.