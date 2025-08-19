Métricas de ventas: qué y cómo seguir

La forma más fácil de entender la diferencia entre los KPI y las métricas de ventas es que los KPI de ventas se centran en objetivos empresariales a largo plazo, mientras que las métricas miden actividades o procesos empresariales específicos2. Ambas son medidas cuantitativas, pero se utilizan para fines diferentes.

Si, por ejemplo, el objetivo empresarial es tener una tasa de conversión más alta, la empresa necesitaría una serie de diferentes métricas de actividad de ventas y rendimiento que impacten en las cifras de conversión. El KPI en este ejemplo es la tasa de conversión porque mide el progreso en función de un objetivo empresarial específico, mientras que las métricas se utilizan para respaldar el objetivo de mayor tasa de conversión o mostrar el progreso hacia dicho objetivo.

Además, los KPI se pueden separar en indicadores adelantados e indicadores rezagados, y se pueden utilizar para una gestión eficaz de las actividades y para ayudar a los equipos de ventas a cumplir los objetivos de ventas. Los principales indicadores incluyen cosas como llamadas realizadas, invitaciones enviadas por LinkedIn, interacciones en redes sociales y seguimientos. Los indicadores rezagados son cosas como el valor de vida del cliente (CLV), la tasa de fidelización de clientes y la tasa de abandono.