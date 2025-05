Guía para la productividad de ventas

Muchas de las organizaciones actuales han adoptado un enfoque incremental para reducir las ineficiencias en su proceso de ventas, por ejemplo, al utilizar la IA para realizar una única tarea que antes gestionaba un vendedor. Según una investigación del IBM Institute for Business Value, el 92 % del equipo directivo espera digitalizar los flujos de trabajo y utilizar la automatización con IA durante el próximo año. Pero, según el mismo informe, aunque las tecnologías que aumentan las tareas individuales pueden mejorar los procesos y reducir el despilfarro, no consiguen captar tantas ganancias de productividad como las transformaciones tecnológicas más estratégicas.

Aunque la eficiencia de las ventas y la productividad de las ventas a menudo se usan indistintamente, son medidas de valor ligeramente diferentes. Mientras que la eficiencia de las ventas mide cuántos ingresos se generan por hora de actividad de ventas y dólar de ventas, un aumento de la productividad de las ventas maximiza la utilidad y el valor de los resultados de las ventas. En el contexto de la integración digital, esto puede ser la diferencia entre mejorar una sola tarea con herramientas de automatización y reinventar el proceso de ventas de principio a fin, creando nuevas formas de trabajar y mejorando el rendimiento de las ventas de forma integral.