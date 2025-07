¿Qué es un embudo de ventas?

El embudo de ventas está experimentando un cambio importante a medida que las empresas comienzan a implementar tecnología de IA generativa. Plataformas como IBM facilitan esta transformación integrando capacidades de IA a través de watsonx Orchestrate e IBM® iX.

Este cambio se debe a la transición de ver la tecnología como una herramienta independiente a reconocer su papel integral dentro de una estrategia empresarial más amplia impulsada por la IA. Un informe reciente del IBM Institute for Business Value (IBV) reveló que los principales ejecutivos priorizan cada vez más el valor empresarial en toda la empresa sobre el ROI de la tecnología individual, lo que hace hincapié en la necesidad de que las empresas se adapten rápidamente.

Una nueva tecnología como la IA agéntica, caracterizada por su capacidad para actuar de forma autónoma e inteligente, introduce cambios significativos en el embudo de ventas. Ofrece a las empresas un análisis predictivo mejorado, que permite realizar previsiones más precisas y compromiso con el cliente. Por otro lado, los agentes de IA pueden hacer mucho más que encargarse de tareas rutinarias, pueden analizar y decidir basándose en feedback.

Otro informe del IBM Institute for Business Value revela que para 2026, el 83 % de los ejecutivos esperan que los agentes de IA ejecuten acciones de forma autónoma, como previsiones y el progreso automático de las operaciones. La fuerza de la IA ya es tangible: la mitad de los ejecutivos del equipo directivo informan de resultados positivos en el rendimiento gracias a los flujos de trabajo con IA, según el IBM Institute for Business Value.

Sin embargo, adoptar la IA agéntica requiere un enfoque estratégico. Las empresas deben asegurarse de que sus datos estén limpios, estructurados y listos para el análisis. Deben invertir en formación en IA para sus equipos y cultivar asociaciones sólidas con proveedores de tecnología, consultores y homólogos del sector. Adoptar la IA agéntica ya no es una opción para las empresas, es un imperativo estratégico para quienes buscan prosperar en el mercado.