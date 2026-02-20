Más concretamente, los HRM son una arquitectura de redes neuronales distinta que aplica un algoritmo específico para generar salidas y múltiples algoritmos distintos para optimizar los parámetros del modelo durante el entrenamiento. Aunque normalmente se comparan con los LLM por su rendimiento en ciertos puntos de referencia que históricamente han estado dominados por los LLM de razonamiento, es como si se comparasen manzanas con naranjas. Los HRM son modelos estrechos y específicos de tareas diseñados explícitamente para problemas de razonamiento, mientras que los LLM de razonamiento son modelos generalistas que se pueden aplicar a problemas de razonamiento (entre muchas otras tareas).

Aunque son capaces de resolver problemas complejos, los HRM no son capaces de conversar, generar código, resumir u otras tareas generalmente asociadas con los modelos de IA generativa. Un HRM debe estar entrenado directamente en el tipo de problema que desea que resuelva. Los LLM, por el contrario, suelen entrenarse previamente con una enorme cantidad y variedad de datos, y luego se les da instrucciones (con few-shot prompting) para resolver problemas novedosos deduciendo las reglas.

En el centro del concepto de HRM se encuentra una “jerarquía” de bucles recurrentes que se inspiran en cómo el cerebro humano procesa la información en diferentes niveles y frecuencias. Un “bucle interno” consta de un módulo que realiza rápidamente cálculos de bajo nivel y otro módulo más lento cuyos cálculos de alto nivel guían al módulo de bajo nivel. Un “bucle externo” guía al bucle interno para que repita iterativamente sus cálculos con el fin de refinar y mejorar la salida del modelo.

Los HRM se introdujeron por primera vez como un modelo de código abierto descrito en un artículo de Guan Wang et al en junio de 2025. Con solo 27 millones de parámetros, el modelo superó a modelos considerablemente más grandes, como el o3 de OpenAI, el Claude 3.7 Sonnet de Anthropic y el DeepSeek-R1, que cuenta con 671 000 millones de parámetros, en pruebas de referencia exigentes, entre las que se incluyen ARC-AGI, Sudoku-Extreme y Maze-Hard.

El modelo en sí es en gran medida experimental, y el artículo señala tanto las limitaciones prácticas como las vías inexploradas para futuras mejoras. Sin embargo, su éxito, especialmente dada su extrema eficiencia de datos en el entrenamiento y un tamaño de modelo literalmente miles de veces más pequeño que la mayoría de los LLM, lo convierten en un enfoque alternativo fascinante para escalar los sistemas de razonamiento. Las exploraciones de investigación posteriores, como los modelos recurrentes diminutos (TRM), han logrado nuevos avances al refinar el enfoque básico de HRM e inspirarse en las técnicas novedosas que introdujo.