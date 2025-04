Las herramientas de BI generativa procesan mayores volúmenes de datos de los que un científico de datos o un usuario empresarial podrían procesar manualmente.

También pueden procesar datos no estructurados, como documentos e imágenes, que constituyen una parte cada vez mayor de los datos empresariales. Los algoritmos tradicionales de IA basados en reglas pueden tener dificultades con los datos que no siguen un formato rígido, pero las herramientas de IA generativa no tienen esta limitación.