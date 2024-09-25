IBM anuncia la disponibilidad de múltiples modelos Llama 3.2 en watsonx.ai, el estudio empresarial de IBM para desarrolladores de IA, tras el lanzamiento de la colección Llama 3.2 de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) multilingües preentrenados y ajustados con instrucciones en MetaConnect hoy.

Lo más notable es que Llama 3.2 marca la primera incursión de Meta en la IA multimodal: el lanzamiento incluye dos modelos, en tamaños de 11B y 90B, que pueden tomar imágenes como entrada. Los modelos Llama 3.2 90B Vision y 11B Vision ajustados a las instrucciones están disponibles de inmediato en watsonx.ai a través de SaaS.

También llegan en watsonx.ai los modelos Llama más pequeños hasta la fecha: dos LLM de entrada y salida de texto en tamaños de 1B y 3B. Todos los modelos Llama 3.2 soportan larga longitud de contexto (hasta 128K tokens) y están optimizados para inferencias rápidas y eficientes con atención de consulta agrupada. Meta ha especificado que los idiomas inglés, alemán, francés, italiano, portugués, hindi, español y tailandés son oficialmente compatibles, pero señala que Llama 3.2 se entrenó (y los desarrolladores pueden afinar los modelos de Llama 3.2 para) idiomas adicionales más allá de esos 8.

Estas últimas incorporaciones de Meta se unen a la amplia biblioteca de modelos fundacionales disponibles en watsonx.ai, en consonancia con la estrategia abierta y multimodelo de IBM hacia la IA generativa

"Al poner a disposición nuestros últimos modelos Llama 3.2 en watsonx, un grupo mucho más amplio de empresas puede beneficiarse de estas innovaciones e implementar nuestros modelos más recientes sin complicaciones, en sus propios términos y en entornos de nube híbrida", afirma Ahmad Al-Dahle, jefe de IA generativa en Meta. "En Meta creemos que es esencial adaptar las soluciones de IA a las necesidades específicas de cada organización y capacitarlas para escalar las implementaciones de Llama con facilidad. Nuestra asociación con IBM, una organización que comparte nuestro compromiso con la apertura, la seguridad, la confianza y la transparencia, nos permite hacer precisamente eso".

Siga leyendo para obtener más detalles sobre la colección Llama 3.2, incluidas las nuevas capacidades multimodales, las nuevas oportunidades de implementación en dispositivos móviles y otros dispositivos periféricos, las características de seguridad actualizadas y mucho más.