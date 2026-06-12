¿Qué es el gobierno del código?

El gobierno del código ha pasado de ser un conjunto de procesos manuales a una práctica automatizada basada en políticas. Esto se debe en gran medida al hecho de que las bases de código grandes y complejas requieren marcos de gobierno que puedan escalar en tamaño y sofisticación.

La revolución DevOps de los años 2010 desafió los modelos de gobierno que dependían de aprobaciones manuales y control centralizado. Hoy en día, los sistemas automatizados hacen cumplir los procesos y el concepto de "shift left" ha visto las actividades de seguridad y cumplimiento moverse a una etapa más temprana del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC).

La aparición de la IA generativa ha introducido una capa de gobierno completamente nueva. Ahora, los desarrolladores pueden generar cantidades sustanciales de código utilizando herramientas machine learning basadas en modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), lo que aumenta drásticamente la velocidad de desarrollo. Sin embargo, el gobierno del código ha tenido que evolucionar para abordar la calidad del código de los outputs generados por la IA, junto con los riesgos de seguridad asociados, las preocupaciones de propiedad intelectual, las políticas de uso de modelos y más.

Las organizaciones están implementando ahora políticas de gobierno que especifican cuándo se puede usar código generado por IA, cómo debe revisarse y qué pasos de validación son necesarios antes de la implementación.