¿Qué es la gestión del ciclo de vida de los certificados?

La gestión del ciclo de vida de los certificados (CLM) es el proceso formal de gestionar y proteger los certificados digitales de una organización. CLM tiene como objetivo agilizar y automatizar cada etapa del ciclo de vida del certificado: inventario, emisión, implementación, monitorización, renovación, revocación y eliminación.

Los certificados digitales son documentos electrónicos que utilizan criptografía de clave pública para demostrar la identidad de sus portadores. Suelen utilizarse para autenticar identidades no humanas (NHI) como sitios web, servidores, aplicaciones y agentes de IA.

A medida que las NHI proliferan por la red empresarial, impulsadas por DevOps, los entornos en la nube, la inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML), los certificados se convierten en un componente cada vez más importante de la gestión de identidades y accesos (IAM).

Sin embargo, la explosión de las NHI también significa una explosión de certificados, que deben protegerse de los actores de amenazas como cualquier otra credencial digital.

Y los certificados conllevan una complicación adicional: las fechas de caducidad.

Por diseño, los certificados no son válidos para siempre. Si uno caduca antes de poder renovarse, puede provocar grandes interrupciones, cortes de servicio y tiempo de inactividad. Es posible que los clientes no puedan acceder a un sitio web. Habría partes críticas de la infraestructura de red que podrían dejar de funcionar. Los procesadores de pagos pueden dejar de funcionar.

La gestión del ciclo de vida de los certificados tiene como objetivo proporcionar a las organizaciones herramientas, tácticas y estrategias para simplificar los flujos de trabajo clave relacionados con los certificados, como el seguimiento del estado de los certificados, el control del acceso y la renovación y revocación de los mismos. De esta manera, CLM puede ayudar a mitigar el fraude, el robo y el uso indebido de los certificados y, al mismo tiempo, evitar interrupciones costosas e inesperadas.