¿Qué es la automatización de API?

Esta práctica puede utilizarse para orquestar flujos de trabajo de extremo a extremo, integrar datos entre sistemas, realizar una monitorización continua, pruebas y más.



La automatización de las API sirve para mejorar la coherencia y la eficacia de las interacciones entre los sistemas de software agilizando y ejecutando operaciones predefinidas. Al automatizar estas interacciones, las organizaciones pueden reducir la variabilidad en la ejecución, admitir un mayor número de operaciones y proporcionar un tiempo de respuesta más consistente. Este enfoque también permite un procesamiento más rápido de los eventos rutinarios del sistema y ayuda a garantizar que las aplicaciones interconectadas funcionen de forma más estable y coordinada.



Un informe de Fortune Business Insights prevé que para 2032 el valor de mercado de la gestión de API alcance los 32 800 millones de dólares.1 A medida que crece el ecosistema API, aumenta la demanda de interacciones API fiables y de alto rendimiento.



La próxima ola de este crecimiento está siendo impulsada por sistemas de inteligencia artificial (IA) que dependen de API para recuperar datos, invocar servicios y coordinar flujos de trabajo. Hace dos años, Gartner predijo que, para 2026, más del 30 % del aumento de la demanda de API provendría de las herramientas de IA que utilizan modelos lingüísticos de gran tamaño.2



"Las API ya no son pipelines de backend. Son el tejido conectivo de las empresas modernas", escribió Bryon Kataoka, CTO del Grupo iSOA, en un blog de la comunidad de IBM.3 La observación de Kataoka subraya cómo la creciente centralidad de las API está acelerando la necesidad de una automatización de API que pueda soportar estas cargas de trabajo interconectadas y en expansión.