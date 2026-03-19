¿Qué es la automatización de API?

La automatización de API consiste en el uso de instrucciones programadas que permiten a los sistemas de software comunicarse y activar acciones a través de sus interfaces de programación de aplicaciones (API) con una mínima intervención humana.
Esta práctica puede utilizarse para orquestar flujos de trabajo de extremo a extremo, integrar datos entre sistemas, realizar una monitorización continua, pruebas y más.
La automatización de las API sirve para mejorar la coherencia y la eficacia de las interacciones entre los sistemas de software agilizando y ejecutando operaciones predefinidas. Al automatizar estas interacciones, las organizaciones pueden reducir la variabilidad en la ejecución, admitir un mayor número de operaciones y proporcionar un tiempo de respuesta más consistente. Este enfoque también permite un procesamiento más rápido de los eventos rutinarios del sistema y ayuda a garantizar que las aplicaciones interconectadas funcionen de forma más estable y coordinada.
Un informe de Fortune Business Insights prevé que para 2032 el valor de mercado de la gestión de API alcance los 32 800 millones de dólares.1 A medida que crece el ecosistema API, aumenta la demanda de interacciones API fiables y de alto rendimiento.
La próxima ola de este crecimiento está siendo impulsada por sistemas de inteligencia artificial (IA) que dependen de API para recuperar datos, invocar servicios y coordinar flujos de trabajo. Hace dos años, Gartner predijo que, para 2026, más del 30 % del aumento de la demanda de API provendría de las herramientas de IA que utilizan modelos lingüísticos de gran tamaño.2
"Las API ya no son pipelines de backend. Son el tejido conectivo de las empresas modernas", escribió Bryon Kataoka, CTO del Grupo iSOA, en un blog de la comunidad de IBM.3 La observación de Kataoka subraya cómo la creciente centralidad de las API está acelerando la necesidad de una automatización de API que pueda soportar estas cargas de trabajo interconectadas y en expansión.
Una API es un conjunto de reglas que define cómo se comunican dos sistemas de software. Por ejemplo, cuando la aplicación A necesita información de la aplicación B, envía una solicitud estructurada a un endpoint de API, una URL expuesta por la aplicación B que sirve como dirección para ese recurso. La aplicación B procesa la solicitud y devuelve una respuesta.
La automatización de API se basa en esta práctica mediante el uso de instrucciones o scripts predefinidos para ejecutar estas interacciones automáticamente, gestionando la secuencia, la lógica y el tiempo de las llamadas a la API de extremo a extremo. En algunos casos, esto incluye la orquestación de múltiples API como parte de un flujo de trabajo automatizado más amplio.
La automatización de API puede ayudar a las organizaciones a optimizar la funcionalidad del backend y reducir el esfuerzo manual en el desarrollo de software y otros flujos de trabajo impulsados por el sistema. Dicho esto, no todas las interacciones son automatizadas. Algunos flujos de trabajo aún requieren un inicio manual (como un trabajo programado iniciado por un operador), aprobación humana para cambios sensibles o un recurso de solución guiada cuando un servicio aguas arriba no está disponible. Incluir la supervisión humana ayuda a evitar cuellos de botella cuando la lógica automatizada por sí sola no es suficiente.
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
La automatización de API se basa en varios componentes fundamentales que coordinan las interacciones del sistema y gestionan el intercambio de datos entre aplicaciones. Los elementos comunes incluyen:
La automatización de API puede comenzar a través de varios desencadenantes, como programaciones cronometradas, eventos de webhook entrantes, mensajes en cola o acciones iniciadas por el usuario. Estos mecanismos determinan el ritmo y las condiciones en las que se ejecutan las tareas automatizadas, configurando las expectativas de latencia y los patrones operativos.
La automatización de API necesita endpoints de API claramente definidos: las URL que representan los servicios, recursos y versiones con las que se comunica una aplicación. Estos endpoints sirven como el mapa estructural para las interacciones automatizadas.
La mayoría de los flujos de trabajo automatizados de API dependen de métodos de autenticación seguros, como claves API, token OAuth o JSON Web Tokens (JWT). Estas credenciales permiten a los sistemas establecer confianza y ayudan a garantizar que solo pasen las solicitudes autorizadas, lo que a menudo implica ciclos de actualización de tokens o mecanismos de almacenamiento seguro en segundo plano.
En el núcleo del proceso de automatización se encuentra la construcción de solicitudes HTTP que utilizan métodos estándar como GET, POST, PUT o DELETE. Cada solicitud suele incluir encabezados, parámetros y cargas útiles que transmiten la intención y permiten un procesamiento preciso por parte del sistema receptor.
Una vez enviada una solicitud, los sistemas automatizados interpretan la respuesta de la API, normalmente en formato JSON o XML, y evalúan los códigos de estado y el contenido. Este componente permite que el flujo de trabajo extraiga datos útiles, confirme los resultados esperados o detecte cuándo una respuesta contiene un error o anomalía.
La automatización es tan útil como fiable. Las llamadas a la API pueden fallar: las redes se caen, los servicios se caen o se alcanzan los límites de velocidad. La automatización de las API suele incorporar la lógica para distinguir entre problemas transitorios, problemas del lado del cliente y fallos del lado del servidor. Los mecanismos de reintento, las estrategias de retroceso y el enrutamiento de errores a canales de soporte ayudan a mantener la continuidad del flujo de trabajo incluso cuando los sistemas externos se comportan de forma impredecible.
Dado que las API pueden exponer los datos en formatos o estructuras diferentes de los que esperan los sistemas posteriores, las capas de transformación pueden remodelar o enriquecer los campos. Esta abstracción ayuda a aislar los sistemas internos de los cambios previos y garantiza la compatibilidad entre aplicaciones.
Para proporcionar visibilidad de las interacciones automatizadas, los sistemas capturan registros detallados de solicitudes, respuestas, tiempos y errores. Esta capa de observabilidad admite la depuración, el análisis del rendimiento, la auditoría y la escalabilidad. También ayuda a los equipos de desarrollo a monitorizar las cadenas de dependencia que influyen en el comportamiento del sistema.
Los flujos de trabajo automatizados suelen incluir conjuntos de pruebas construidos a partir de scripts de prueba, casos de prueba y respuestas de API simuladas. Estas herramientas validan el comportamiento esperado sin depender de servicios en vivo y utilizan datos de prueba controlados para simular escenarios realistas. En conjunto, este enfoque mejora la cobertura de las pruebas.
Muchas API imponen cuotas de solicitudes o límites de velocidad. Por lo tanto, los marcos de automatización rastrean el uso y ajustan el ritmo de las solicitudes para mantener un gobierno operativo adecuado. Este enfoque ayuda a evitar que los flujos de trabajo automatizados abrumen las dependencias ascendentes.
La automatización de API y las pruebas de API tienen propósitos diferentes dentro del ciclo de vida de las API, aunque ambas interactúen con ellas. La automatización de la API se centra en el uso de scripts, flujos de trabajo o herramientas de orquestación para realizar tareas basadas en la API de forma automática con una intervención mínima o nula.
Por el contrario, las pruebas de API evalúan la funcionalidad, la fiabilidad, el rendimiento y la seguridad de una API para ayudar a garantizar que se comporta como se espera. Un subconjunto de pruebas de API, conocido como pruebas de API automatizadas, utiliza scripts o marcos de pruebas para ejecutar casos de prueba automáticamente. En resumen, las pruebas verifican la calidad, mientras que la automatización agiliza la ejecución.
Las pruebas automatizadas de API utilizan una variedad de herramientas y técnicas, como casos de prueba con guiones, para validar la funcionalidad, el rendimiento, la fiabilidad y la seguridad de la API dentro de un entorno de prueba controlado. La automatización de pruebas API complementa el proceso global de pruebas ejecutando pruebas repetitivas y de gran volumen a escala, liberando a los testers para centrarse en casos edge y otras áreas que requieren juicio humano. Los siguientes ejemplos ilustran cómo los diferentes tipos de pruebas de API se alinean con diferentes niveles de automatización:
La automatización de las API admite muchos escenarios en los ecosistemas de software. A continuación se muestran casos de uso comunes en los que la automatización mejora la eficiencia, la fiabilidad y la escalabilidad.
La automatización de las llamadas a la API puede ayudar a las aplicaciones web a recuperar datos, actualizar contenido y gestionar las acciones del usuario sin intervención manual. Los desarrolladores, por ejemplo, pueden utilizar scripts basados en Java o JavaScript para escribir pequeños programas o herramientas de interfaz de línea de comandos (CLI) para automatizar las interacciones de la API REST desde el lado del cliente o del servidor, agilizando la comunicación entre los componentes front-end y los sistemas back-end.
Muchas organizaciones confían en los servicios web para intercambiar información entre sistemas distribuidos. La automatización de API permite que estos servicios se comuniquen de forma fiable orquestando las solicitudes, gestionando los reintentos y garantizando que los flujos de trabajo dependientes se ejecuten sin problemas.
Las empresas suelen tener una mezcla de sistemas nuevos y antiguos. Por ejemplo, los servicios más nuevos pueden exponer las API REST, mientras que los sistemas más antiguos pueden depender de interfaces basadas en SOAP o marcos de prueba como la interfaz de usuario SOAP. La automatización de API permite la interoperabilidad entre estos componentes mediante la gestión de diferentes estructuras de mensajes y formatos de datos, lo que garantiza un procesamiento coherente y reduce los fallos causados por incompatibilidades de protocolos.
En las arquitecturas de microservicios, decenas o cientos de pequeños servicios deben comunicarse de manera fluida. Las herramientas de automatización de API pueden coordinar las llamadas a la API entre microservicios, gestionar las dependencias de los servicios, mantener un flujo de datos coherente en toda la arquitectura y monitorizar el estado del sistema para detectar problemas.
Es habitual que los equipos de desarrollo utilicen bibliotecas, marcos y plataformas de código abierto para ayudar a crear sus aplicaciones. Muchos equipos, por ejemplo, utilizan las API de GitHub y los marcos de automatización de código abierto para automatizar las tareas del repositorio, los flujos de trabajo y la validación de código. La automatización de API simplifica la integración al conectarse mediante programación a herramientas de código abierto, activar actualizaciones y verificar la compatibilidad mediante ejecuciones de pruebas automatizadas.
La automatización de API puede ayudar a las empresas a optimizar los procesos clave de desarrollo y operativos de varias maneras:
La automatización de API acelera el proceso de desarrollo al reducir la necesidad de ejecución manual de solicitudes de API repetitivas. Los flujos de trabajo automatizados pueden gestionar tareas como autenticación, recuperación de datos, transformación y lógica de varios pasos más rápido que los humanos. Esta eficiencia ayuda a los equipos a ofrecer características, correcciones e integraciones con mayor rapidez, a la vez que minimiza el esfuerzo general de desarrollo.
Las interacciones manuales de la API son propensas a la variabilidad y al error humano. La automatización siempre puede ejecutar los mismos pasos con precisión. Además, al aplicar reglas de estandarización para los resultados, los equipos pueden utilizar la automatización de las API para crear patrones reutilizables que refuercen la coherencia y la fiabilidad.
La automatización de API hace posible ejecutar escenarios de prueba complejos y de gran volumen que llevarían demasiado tiempo probar manualmente. Esta cobertura ampliada, por ejemplo, puede ayudar a los equipos a detectar regresiones antes y mantener un rendimiento estable de las aplicaciones.
Al integrar pruebas automatizadas de API en el ciclo de vida del desarrollo, los equipos reciben feedback inmediato cada vez que el código cambia. Esta perspectiva rápida acorta los ciclos de depuración y reduce el riesgo de que los problemas se propaguen a etapas posteriores de desarrollo.
A medida que la automatización de las API reduce el trabajo manual, los equipos dedican menos tiempo a realizar tareas repetitivas y más a centrarse en mejoras estratégicas. Con menos cuellos de botella, las organizaciones pueden optimizar el uso de recursos y reducir los costes operativos a largo plazo relacionados con las pruebas, el mantenimiento y el soporte de integración.
Sí, las API se pueden automatizar sin escribir código nuevo mediante el uso de plataformas no-code o low-code. Muchas de estas herramientas proporcionan interfaces visuales, componentes de arrastrar y soltar y conectores prediseñados que gestionan gran parte del trabajo de programación subyacente. Aunque las plataformas no-code y low-code se basan en código entre bastidores, la codificación ya está integrada en las plantillas y componentes, lo que reduce o elimina la necesidad de codificación personalizada adicional.
Los lenguajes de programación más comunes utilizados para la automatización de API incluyen Python, JavaScript (Node.js), Java, Ruby y C#, porque ofrecen sólidas bibliotecas HTTP y marcos de pruebas. Las herramientas basadas en estos lenguajes pueden ayudar a programar las llamadas a la API, validar las respuestas y automatizar los flujos de trabajo. Las plataformas low-code también pueden automatizar las API, pero la automatización tradicional suele basarse en estos lenguajes básicos.
La automatización de API y la RPA no son lo mismo, aunque ambas pueden automatizar tareas. La automatización de API utiliza interfaces de programación de aplicaciones para conectar sistemas y ejecutar operaciones directamente en la capa de software. La Robotic Process Automation (RPA), por otro lado, imita las interacciones humanas con las interfaces de usuario, como hacer clic en botones o introducir datos, sin necesidad de acceder al sistema subyacente. Si bien la RPA puede utilizar las API cuando están disponibles, la automatización de las API es más directa y a nivel del sistema, mientras que la RPA se centra en automatizar las tareas iniciales impulsadas por la interfaz de usuario.
La IA puede hacer que la automatización de APIs sea más eficaz y eficiente, como ocurre con AIOps. Por ejemplo, la IA puede sustituir los pipelines codificados a mano por el razonamiento en tiempo de ejecución (los LLM interpretan las especificaciones, infieren las asignaciones de parámetros y conectan dinámicamente los flujos de trabajo de varios pasos) para construir integraciones más rápidamente. La IA también puede utilizarse para optimizar continuamente los flujos de trabajo automatizados mediante la detección de anomalías o la predicción de fallos y ajustar las rutas de ejecución en consecuencia.
Vea lo que puede hacer una iPaaS reinventada para la era de la IA. Con una solución híbrida unificada para todos los escenarios de integración y una IA agéntica que impulsa la productividad, IBM lidera el camino en materia de integración.
El panorama de iPaaS está cambiando. Conozca las últimas tendencias del mercado en The Forrester Wave(TM): Integration Platform as a Service, Q3 2025
Descubra cómo Bonfiglioli implementó una única plataforma para afrontar cualquier reto de integración. "Responde a la necesidad empresarial de automatización low-code, al mismo tiempo que garantiza a TI una transparencia y un control totales, independientemente de dónde estén o necesiten ir nuestros datos". ” Fabio Zoboli, arquitecto de integración, Bonfiglioli
Descubra cómo webMethods Hybrid Integration unifica la IA, las API, las aplicaciones y los datos con un recorrido autoguiado por tres casos de uso clave de iPaaS.
Navegue por las complejidades de la implementación de iPaaS con la guía de expertos de IBM. Aborde los retos de integración y empodere a su equipo con estrategias accionables.
Vea cómo implementar IBM webMethods puede ofrecer un ROI medible para su negocio, según el estudio TEI de Forrester.
Desarrolle de manera fluida, gestione, proteja y socialice todos sus tipos de interfaces de programación de aplicaciones (API), dondequiera que se encuentren.
Potencie su negocio a través de una conectividad y automatización fluidas con el software de plataforma de integración.
Desbloquee todo el potencial de la nube híbrida en la era de la IA agéntica.
IBM API Connect es compatible con todos los tipos de interfaces de programación de aplicaciones (API) modernas, al mismo tiempo que refuerza la seguridad y el gobierno. Las capacidades de IA generativa (IA gen) automatizan las tareas manuales, ahorran tiempo y ayudan a garantizar la calidad.
1 API Management Market Size. Fortune Business Insights. 23 de febrero de 2026
2 Gartner Predicts More Than 30 % of the Increase in Demand for APIs will Come From AI and Tools Using Large Language Models by 2026. Gartner. 20 de marzo de 2024
3 API Connect in 2025: More Than an Upgrade, It’s a Redefinition. IBM Community. 28 de agosto de 2025