Las API son conjuntos de reglas o protocolos que permiten a las aplicaciones de software comunicarse entre sí para intercambiar datos, características y funcionalidades. Existe tanto un ciclo de vida del creador de API (centrado en la creación y distribución de las API) como un ciclo de vida del consumidor de API, centrado en el uso de las API desde el punto de vista del consumidor. Este artículo se centra en el ciclo de vida del creador de API.

No existe un ciclo de vida universal para los creadores de API. Puede que vea diferentes variaciones según las fuentes, pero el ciclo de vida generalmente incluye las siguientes etapas: planificar, diseñar, desarrollar, probar, implementar, monitorizar y retirar.

Las plataformas de gestión de API suelen utilizarse para ayudar a organizar tareas a lo largo del ciclo de vida de una API, y para centralizar la estrategia, el gobierno, la documentación y los directorios de las API en todo el entorno de TI. Muchas plataformas incluyen capacidades de análisis avanzadas y herramientas para el descubrimiento y la monetización de API que ayudan a las organizaciones a aprovechar al máximo sus API.

La consideración y comprensión de todo el ciclo de vida de la API ayuda a los equipos de desarrollo a asignar recursos de manera más eficiente, crear plazos realistas para la entrega, mantener informadas a todas las partes interesadas durante todo el proceso y garantizar que las API cumplan con los requisitos comerciales. Básicamente, un ciclo de vida bien pensado y ejecutado ayuda a ofrecer API seguras y de alto rendimiento y una experiencia de usuario más sólida.