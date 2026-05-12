Was ist eine Was-wäre-wenn-Analyse?

In der Analyse wird ein Basis-Finanzmodell für Finanzteams erstellt, und sie hilft ihnen zu verstehen, wie verschiedene Variablen die finanzielle Leistung eines Unternehmens beeinflussen können.

Der Prozess ist für Unternehmen wichtig, weil die Was-wäre-wenn-Analyse eine datengestützte Entscheidungsfindung und eine genaues Forecasting ermöglicht. Dies ist auch nützlich für Szenarioanalysen und Sensitivitätsanalysen. Darüber hinaus ist es ein Vorteil für die integrierte Finanzplanung und die Risikomanagementfunktion.

Anpassungsfähigkeit entwickelt sich zum Schlüsselfaktor, der Teams für Finanzplanung und -analyse (FP&A) auszeichnet. Im Mittelpunkt dieser Anpassungsfähigkeit steht die Umstellung auf Tools für künstliche Intelligenz (KI) und Modelle für maschinelles Lernen (ML), die in Was-wäre-wenn-Analysen integriert sind.

Dieser technologiegestützte Ansatz geht über das hinaus, was die traditionelle Was-wäre-wenn-Analyse leisten kann, und nutzt KI für Forecasting um einzigartige und wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, Funktionen zu automatisieren und fundierte Entscheidungen zu treffen.