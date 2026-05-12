Was ist eine Was-wäre-wenn-Analyse?

Eine Was-wäre-wenn-Analyse ist eine strategische Planungsmethode, bei der die Eingabewerte in Formeln verändert werden, um Unternehmen bei der Modellierung verschiedener Szenarien zu unterstützen.
In der Analyse wird ein Basis-Finanzmodell für Finanzteams erstellt, und sie hilft ihnen zu verstehen, wie verschiedene Variablen die finanzielle Leistung eines Unternehmens beeinflussen können.
Der Prozess ist für Unternehmen wichtig, weil die Was-wäre-wenn-Analyse eine datengestützte Entscheidungsfindung und eine genaues Forecasting ermöglicht. Dies ist auch nützlich für Szenarioanalysen und Sensitivitätsanalysen. Darüber hinaus ist es ein Vorteil für die integrierte Finanzplanung und die Risikomanagementfunktion.
Anpassungsfähigkeit entwickelt sich zum Schlüsselfaktor, der Teams für Finanzplanung und -analyse (FP&A) auszeichnet. Im Mittelpunkt dieser Anpassungsfähigkeit steht die Umstellung auf Tools für künstliche Intelligenz (KI) und Modelle für maschinelles Lernen (ML), die in Was-wäre-wenn-Analysen integriert sind.
Dieser technologiegestützte Ansatz geht über das hinaus, was die traditionelle Was-wäre-wenn-Analyse leisten kann, und nutzt KI für Forecasting um einzigartige und wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, Funktionen zu automatisieren und fundierte Entscheidungen zu treffen.
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Im Prinzip funktioniert die Was-wäre-wenn-Analyse, indem mögliche positive oder negative Veränderungen einer oder mehrerer Variablen untersucht werden. Diese werden auch als Annahmen bezeichnet und können je nach Situation von geringfügigen Änderungen bis hin zu größeren Schwankungen reichen.
Einige dieser Variablen beinhalten Gesamtumsatz, Kundenabwanderung, Gesamtausgaben, Kosten der verkauften Waren (COGS), Steuern, Inflation, Verbindlichkeiten und Zinssätze. Moderne Unternehmen müssen diese und weitere Faktoren bei der Entwicklung eines Geschäftsplans berücksichtigen.
Eine Was-wäre-wenn-Analyse wird in einer Microsoft Excel-Arbeitsmappe durchgeführt, typischerweise durch Navigieren zur Registerkarte „Daten“ und Auswahl des entsprechenden Tools aus dem Dropdown-Menü „Was-wäre-wenn-Analyse“.
Moderne FP&A-Tools bieten eine direkte Excel-Tabellenkalkulation-Integration, was es Unternehmen erleichtert, ihre Daten zu bereinigen und zu organisieren sowie sich mit bestehenden Systemen wie Enterprise Resource Planning (ERP)-Systemen zu verbinden. Diese Tools können auch KI-Funktionen für die Finanzmodellierung und Tools zur Finanzautomatisierung bieten, um den Analyseprozess zu optimieren.
Von dort aus können Finanzteams aus verschiedenen Was-wäre-wenn-Analysetools auswählen, um Szenarien zu erstellen:
Es gibt zwei Hauptmethoden der Was-wäre-wenn-Analyse: die Szenarioanalyse und die Sensitivitätsanalyse.
Andere spezifische Ansätze umfassen Zielsuchanalysen, Simulationsanalysen und Szenarioplanung.
Die Szenarioanalyse ist besonders nützlich bei der Bewertung der Auswirkungen mehrerer Veränderungen und unbekannter Marktvariablen. Dieser Prozess bewertet die Auswirkungen potenzieller Ereignisse oder Szenarien, die in der Zukunft auftreten können. Szenarioänderungen könnten beispielsweise Veränderungen der Marktbedingungen, Änderungen der Steuersätze oder Erhöhungen der Servicekosten umfassen.
In der Finanzmodellierung wird die Szenarioanalyse verwendet, um Veränderungen des Unternehmenswerts und des Cashflows abzuschätzen. Die Szenarien werden typischerweise in Best-Case, Worst-Case und Basisfall unterteilt. Finanzteams nutzen diese Analyse, um mögliche Ergebnisse zu verstehen und die gewünschten Resultate zu bewerten.
Bei einer Sensitivitätsanalyse wird untersucht, wie unabhängige Variablen eine bestimmte abhängige Variable unter bestimmten Bedingungen beeinflussen. Der Ansatz eignet sich am besten für ein Unternehmen, das sich auf ein einziges Ziel konzentrieren möchte und darauf, wie sich eine einzelne Variable auf das Gesamtbudget oder das jährliche finanzielle Ziel auswirken könnte.
Finanzanalysten wenden diesen Ansatz innerhalb definierter Grenzen an, die durch die Eingabevariablen bestimmt werden, und bewerten seine Auswirkungen auf die Gewinnspanne eines Unternehmens. Die Datenanalyse in Excel ist ein leistungsstarkes Tool für Unternehmen, die ihren Finanzmodellen Glaubwürdigkeit verleihen möchten.
Eine erfolgreiche Was-wäre-wenn-Analyse erfordert eine sorgfältige Durchführung und gute Zusammenarbeit. Auch wenn sich der Prozess von Unternehmen zu Unternehmen leicht unterscheiden kann, kann diese Schritt-für-Schritt-Anleitung ein guter Ausgangspunkt sein.
Eine Was-wäre-wenn-Analyse beginnt mit der Ermittlung der Faktoren, die den größten Einfluss auf das Endergebnis des Unternehmens haben.
Konsultieren Sie in dieser Anfangsphase Finanzvorstände (CFOs) und andere Führungskräfte, um Erkenntnisse über die wichtigsten Faktoren zu gewinnen. Finanzteams können diese Faktoren nutzen, um Was-wäre-wenn-Szenarien zu erstellen und mit der Entwicklung einer Analysestrategie zu beginnen.
Die meisten Analysen beginnen mit einer Vergleichsbasis. Unternehmen müssen historische Daten sammeln und Informationen zur Strategie konsolidieren, bevor sie die Was-wäre-wenn-Analyse durchführen.
Wenn der Fokus beispielsweise auf der Mitarbeiterzahl liegt, müssen die Analysten diese Daten entsprechend sammeln und organisieren. Dieser Schritt kann zeitaufwändig und ressourcenintensiv sein, ist aber ein wichtiger Teil des Prozesses.
Nachdem die Ausgangslage festgelegt und die Einflussfaktoren bestimmt wurden, sollten die Variablen priorisiert werden, die den größten Einfluss auf die finanziellen Ergebnisse haben.
Manchmal können neue Daten bestimmte Faktoren weniger betonen, wodurch sie für die Analyse weniger relevant werden. Eine Möglichkeit, diese Situation zu vermeiden, besteht darin, qualitative und quantitative Ansätze zu verwenden, um die Bedeutung der Faktoren zu bestimmen.
Finanzteams müssen sich Fragen stellen wie: „Gibt es einen besseren Faktor, um die Hypothese darzustellen?“ und „Was ist das Ziel der Analyse dieses Faktors?“.
Nachdem die relevantesten und wichtigsten Faktoren ausgewählt wurden, ist das Finanzteam bereit, die Was-wäre-wenn-Analyse zu erstellen. Die genauen nächsten Schritte hängen davon ab, welche FP&A-Tools verwendet werden und ob es sich um eine Szenarioanalyse oder eine Sensitivitätsanalyse handelt.
Für eine Szenarioanalyse wandeln Sie die Faktoren in eine Szenariozusammenfassung um. Entwickeln Sie anschließend eine Methode, um die Auswirkungen der Szenarien auf die geschäftsbezogenen Variablen zu simulieren und zu verfolgen. Die meisten Unternehmen verwenden für diesen Schritt Excel und integrieren es, wenn möglich, direkt in die FP&A-Software.
Eine Sensitivitätsanalyse folgt ähnlichen Schritten, konzentriert sich aber auf einen einzigen Faktor. Für beide Systeme müssen die Finanzteams einen Plan zur Überprüfung der Ergebnisse und potenzieller Fehler erstellen.
Ein guter Ausgangspunkt für die Was-wäre-wenn-Analyse ist die Aufstellung von drei verschiedenen Szenarien mit jeweils unterschiedlichen Annahmen.
Best-Case-, Worst-Case- und Base-Case-Szenarien bieten den Stakeholdern beispielsweise einen guten Ausgangspunkt für die Analyse von Variablen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Begründung hinter jeder Annahme kontinuierlich dokumentieren, damit Analysten Feedback erhalten und in neuen Szenarien bessere Entscheidungen treffen können.
Finanzteams müssen alle Ergebnisse überprüfen und nach Mustern in den Daten suchen, die aufzeigen, welche Treiber den größten Unterschied ausmachen.
Validieren Sie die Ergebnisse, indem Sie sie mit der historischen Performance vergleichen, und seien Sie darauf vorbereitet, Annahmen anzupassen, falls die Ergebnisse nicht realistisch sind. Anschließend sollten diese Erkenntnisse angewendet und in konkrete Handlungsempfehlungen für Führungskräfte umgewandelt werden.
Resiliente Unternehmen heben sich von der Konkurrenz ab. Eine gut durchgeführte Was-wäre-wenn-Analyse kann den Teams von FP&A wertvolle Erkenntnis für das Finanzmanagement liefern und die Klarheit in der Geschäftsplanung erhöhen:
Finanzteams sollten bei der Durchführung einer Was-wäre-wenn-Analyse allgemeine Richtlinien beachten. Damit datengestützte Erkenntnisse und umsetzbare Ergebnisse erzielt werden können, sollten Teams beim Erstellen von Budgetszenarien die folgenden häufigen Fehler vermeiden:
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