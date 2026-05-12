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Geschäftsoperationen

Was ist eine Was-wäre-wenn-Analyse?

By Teaganne Finn , Ian Smalley
Veröffentlicht 12. Mai 2026

Was-wäre-wenn-Analyse definiert

Eine Was-wäre-wenn-Analyse ist eine strategische Planungsmethode, bei der die Eingabewerte in Formeln verändert werden, um Unternehmen bei der Modellierung verschiedener Szenarien zu unterstützen.

In der Analyse wird ein Basis-Finanzmodell für Finanzteams erstellt, und sie hilft ihnen zu verstehen, wie verschiedene Variablen die finanzielle Leistung eines Unternehmens beeinflussen können.

Der Prozess ist für Unternehmen wichtig, weil die Was-wäre-wenn-Analyse eine datengestützte Entscheidungsfindung und eine genaues Forecasting ermöglicht. Dies ist auch nützlich für Szenarioanalysen und Sensitivitätsanalysen. Darüber hinaus ist es ein Vorteil für die integrierte Finanzplanung und die Risikomanagementfunktion.

Anpassungsfähigkeit entwickelt sich zum Schlüsselfaktor, der Teams für Finanzplanung und -analyse (FP&A) auszeichnet. Im Mittelpunkt dieser Anpassungsfähigkeit steht die Umstellung auf Tools für künstliche Intelligenz (KI) und Modelle für maschinelles Lernen (ML), die in Was-wäre-wenn-Analysen integriert sind.

Dieser technologiegestützte Ansatz geht über das hinaus, was die traditionelle Was-wäre-wenn-Analyse leisten kann, und nutzt KI für Forecasting um einzigartige und wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, Funktionen zu automatisieren und fundierte Entscheidungen zu treffen.

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Wie funktioniert die Was-wäre-wenn-Analyse?

Im Prinzip funktioniert die Was-wäre-wenn-Analyse, indem mögliche positive oder negative Veränderungen einer oder mehrerer Variablen untersucht werden. Diese werden auch als Annahmen bezeichnet und können je nach Situation von geringfügigen Änderungen bis hin zu größeren Schwankungen reichen.

Einige dieser Variablen beinhalten Gesamtumsatz, Kundenabwanderung, Gesamtausgaben, Kosten der verkauften Waren (COGS), Steuern, Inflation, Verbindlichkeiten und Zinssätze. Moderne Unternehmen müssen diese und weitere Faktoren bei der Entwicklung eines Geschäftsplans berücksichtigen.

Eine Was-wäre-wenn-Analyse wird in einer Microsoft Excel-Arbeitsmappe durchgeführt, typischerweise durch Navigieren zur Registerkarte „Daten“ und Auswahl des entsprechenden Tools aus dem Dropdown-Menü „Was-wäre-wenn-Analyse“.

Moderne FP&A-Tools bieten eine direkte Excel-Tabellenkalkulation-Integration, was es Unternehmen erleichtert, ihre Daten zu bereinigen und zu organisieren sowie sich mit bestehenden Systemen wie Enterprise Resource Planning (ERP)-Systemen zu verbinden. Diese Tools können auch KI-Funktionen für die Finanzmodellierung und Tools zur Finanzautomatisierung bieten, um den Analyseprozess zu optimieren.

Von dort aus können Finanzteams aus verschiedenen Was-wäre-wenn-Analysetools auswählen, um Szenarien zu erstellen:

  • Szenario-Manager: Diese Funktion, die über ein Dialogfeld zugänglich ist, ermöglicht es Benutzern, mehrere Wertesätze (Szenarien) zu erstellen und zu speichern sowie deren Ergebnisse zu vergleichen. Der Szenario-Manager erstellt verschiedene Szenarien, ohne dass unterschiedliche Werte manuell neu eingegeben oder Best-Case- und Worst-Case-Szenarien nebeneinander verglichen werden müssen.
  • Zielwertsuche: Dieses Was-wäre-wenn-Analysetool ist eine umgekehrte Berechnung einer Formel, um den Eingabewert zu ermitteln, der erforderlich ist, damit eine sich ändernde Zelle ein bestimmtes Ergebnis erzielt. Wenn beispielsweise der Zielwert in den Ergebniszellen 50.000 USD Gewinn beträgt, kann das Finanzteam die Zielwertsuche verwenden, um die benötigten Eingabewerte zu ermitteln. Die Eingabe kann auch darstellen, wie viele Einheiten verkauft werden müssen, um das Ziel zu erreichen.
  • Datentabellen: Es handelt sich um eine strukturierte Anordnung von Zellen, die sich an Zeilen und Spalten überschneiden. Oft ist eine bestimmte Zeilen- oder Spalteneingabezelle erforderlich, um zu funktionieren. Dieses Tool ist so konzipiert, dass es Daten einheitlich speichert und anzeigt. Finanzteams können mithilfe einer spezifischen Zellreferenz mehrere Datentabellen mit unterschiedlichen Eingabewerten erstellen, um zu untersuchen, wie sich diese kleinen Änderungen auf ein Finanzmodell auswirken.
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Arten der Was-wäre-wenn-Analyse

Es gibt zwei Hauptmethoden der Was-wäre-wenn-Analyse: die Szenarioanalyse und die Sensitivitätsanalyse.

Andere spezifische Ansätze umfassen Zielsuchanalysen, Simulationsanalysen und Szenarioplanung.

Szenarioanalyse

Die Szenarioanalyse ist besonders nützlich bei der Bewertung der Auswirkungen mehrerer Veränderungen und unbekannter Marktvariablen. Dieser Prozess bewertet die Auswirkungen potenzieller Ereignisse oder Szenarien, die in der Zukunft auftreten können. Szenarioänderungen könnten beispielsweise Veränderungen der Marktbedingungen, Änderungen der Steuersätze oder Erhöhungen der Servicekosten umfassen.

In der Finanzmodellierung wird die Szenarioanalyse verwendet, um Veränderungen des Unternehmenswerts und des Cashflows abzuschätzen. Die Szenarien werden typischerweise in Best-Case, Worst-Case und Basisfall unterteilt. Finanzteams nutzen diese Analyse, um mögliche Ergebnisse zu verstehen und die gewünschten Resultate zu bewerten.

Sensitivitätsanalyse

Bei einer Sensitivitätsanalyse wird untersucht, wie unabhängige Variablen eine bestimmte abhängige Variable unter bestimmten Bedingungen beeinflussen. Der Ansatz eignet sich am besten für ein Unternehmen, das sich auf ein einziges Ziel konzentrieren möchte und darauf, wie sich eine einzelne Variable auf das Gesamtbudget oder das jährliche finanzielle Ziel auswirken könnte.

Finanzanalysten wenden diesen Ansatz innerhalb definierter Grenzen an, die durch die Eingabevariablen bestimmt werden, und bewerten seine Auswirkungen auf die Gewinnspanne eines Unternehmens. Die Datenanalyse in Excel ist ein leistungsstarkes Tool für Unternehmen, die ihren Finanzmodellen Glaubwürdigkeit verleihen möchten.

Sechs Schritte zur Durchführung einer Was-wäre-wenn-Analyse

Eine erfolgreiche Was-wäre-wenn-Analyse erfordert eine sorgfältige Durchführung und gute Zusammenarbeit. Auch wenn sich der Prozess von Unternehmen zu Unternehmen leicht unterscheiden kann, kann diese Schritt-für-Schritt-Anleitung ein guter Ausgangspunkt sein.

1. Identifizieren Sie Trends und Funktionen

Eine Was-wäre-wenn-Analyse beginnt mit der Ermittlung der Faktoren, die den größten Einfluss auf das Endergebnis des Unternehmens haben.

Konsultieren Sie in dieser Anfangsphase Finanzvorstände (CFOs) und andere Führungskräfte, um Erkenntnisse über die wichtigsten Faktoren zu gewinnen. Finanzteams können diese Faktoren nutzen, um Was-wäre-wenn-Szenarien zu erstellen und mit der Entwicklung einer Analysestrategie zu beginnen.

2. Einen Plan und eine Strategie festlegen

Die meisten Analysen beginnen mit einer Vergleichsbasis. Unternehmen müssen historische Daten sammeln und Informationen zur Strategie konsolidieren, bevor sie die Was-wäre-wenn-Analyse durchführen.

Wenn der Fokus beispielsweise auf der Mitarbeiterzahl liegt, müssen die Analysten diese Daten entsprechend sammeln und organisieren. Dieser Schritt kann zeitaufwändig und ressourcenintensiv sein, ist aber ein wichtiger Teil des Prozesses.

3. Was-wäre-wenn-Szenarien priorisieren

Nachdem die Ausgangslage festgelegt und die Einflussfaktoren bestimmt wurden, sollten die Variablen priorisiert werden, die den größten Einfluss auf die finanziellen Ergebnisse haben.

Manchmal können neue Daten bestimmte Faktoren weniger betonen, wodurch sie für die Analyse weniger relevant werden. Eine Möglichkeit, diese Situation zu vermeiden, besteht darin, qualitative und quantitative Ansätze zu verwenden, um die Bedeutung der Faktoren zu bestimmen.

Finanzteams müssen sich Fragen stellen wie: „Gibt es einen besseren Faktor, um die Hypothese darzustellen?“ und „Was ist das Ziel der Analyse dieses Faktors?“.

4. Analyse erstellen

Nachdem die relevantesten und wichtigsten Faktoren ausgewählt wurden, ist das Finanzteam bereit, die Was-wäre-wenn-Analyse zu erstellen. Die genauen nächsten Schritte hängen davon ab, welche FP&A-Tools verwendet werden und ob es sich um eine Szenarioanalyse oder eine Sensitivitätsanalyse handelt.

Für eine Szenarioanalyse wandeln Sie die Faktoren in eine Szenariozusammenfassung um. Entwickeln Sie anschließend eine Methode, um die Auswirkungen der Szenarien auf die geschäftsbezogenen Variablen zu simulieren und zu verfolgen. Die meisten Unternehmen verwenden für diesen Schritt Excel und integrieren es, wenn möglich, direkt in die FP&A-Software.

Eine Sensitivitätsanalyse folgt ähnlichen Schritten, konzentriert sich aber auf einen einzigen Faktor. Für beide Systeme müssen die Finanzteams einen Plan zur Überprüfung der Ergebnisse und potenzieller Fehler erstellen.

5. Eine Analyse durchführen und die Ergebnisse bewerten.

Ein guter Ausgangspunkt für die Was-wäre-wenn-Analyse ist die Aufstellung von drei verschiedenen Szenarien mit jeweils unterschiedlichen Annahmen.

Best-Case-, Worst-Case- und Base-Case-Szenarien bieten den Stakeholdern beispielsweise einen guten Ausgangspunkt für die Analyse von Variablen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Begründung hinter jeder Annahme kontinuierlich dokumentieren, damit Analysten Feedback erhalten und in neuen Szenarien bessere Entscheidungen treffen können.

6. Überprüfen und aktualisieren

Finanzteams müssen alle Ergebnisse überprüfen und nach Mustern in den Daten suchen, die aufzeigen, welche Treiber den größten Unterschied ausmachen.

Validieren Sie die Ergebnisse, indem Sie sie mit der historischen Performance vergleichen, und seien Sie darauf vorbereitet, Annahmen anzupassen, falls die Ergebnisse nicht realistisch sind. Anschließend sollten diese Erkenntnisse angewendet und in konkrete Handlungsempfehlungen für Führungskräfte umgewandelt werden.

Vorteile der Was-wäre-wenn-Analyse

Resiliente Unternehmen heben sich von der Konkurrenz ab. Eine gut durchgeführte Was-wäre-wenn-Analyse kann den Teams von FP&A wertvolle Erkenntnis für das Finanzmanagement liefern und die Klarheit in der Geschäftsplanung erhöhen:

  • Größerer Wettbewerbsvorteil: Proaktiv zu sein und zukünftige Ereignisse zu berücksichtigen, versetzt Unternehmen in eine einzigartige Machtposition. Durch die Durchführung einer Was-wäre-wenn-Analyse können Finanzteams schneller bessere Entscheidungen treffen und Notfallpläne bereithalten, bevor eine Situation eintritt. Diese Agilität ermöglicht es Unternehmen, Problemen immer einen Schritt voraus zu sein und Preise und Rentabilität zu optimieren.
  • Besseres Risikomanagement: Das Kennen der finanziellen Auswirkungen von Veränderungen und die vorhandenen Pläne verringern das operative Risiko. Die Ergebnisse von Was-wäre-wenn-Analysen versetzen Unternehmen in die Lage, ihren Geschäftsbetrieb sicherer und aus einer Position der Stärke heraus zu steuern. Sie können den Cashflow-Bedarf effektiv einschätzen und Lieferkettenprobleme bewältigen, ohne dabei Werteinbußen hinnehmen zu müssen. Dieser Ansatz bietet einen Schutz für das Risikoprofil eines Unternehmens und ermöglicht es ihm, selbst in einem Worst-Case-Szenario seinen Betrieb aufrechtzuerhalten.
  • Bessere Resilienz: Was-wäre-wenn-Analysen und Prognosen möglicher Szenarien helfen dabei, Schwachstellen im Unternehmen aufzudecken. Mit diesen Informationen wird das Unternehmen widerstandsfähiger gegenüber zukünftigen Ereignissen oder unvorhersehbaren Marktveränderungen. Eine Was-wäre-wenn-Analyse ermöglicht es Finanzteams, alle verfügbaren Handlungsoptionen zu bewerten und zu entscheiden, welche das beste Ergebnis verspricht.

Best Practices für eine effektive Was-wäre-wenn-Analyse

Finanzteams sollten bei der Durchführung einer Was-wäre-wenn-Analyse allgemeine Richtlinien beachten. Damit datengestützte Erkenntnisse und umsetzbare Ergebnisse erzielt werden können, sollten Teams beim Erstellen von Budgetszenarien die folgenden häufigen Fehler vermeiden:

  • Stellen Sie realistische Annahmen auf: Basieren Sie Annahmen auf realen, historischen Daten und Branchen-Benchmarks, nicht auf unrealistischen Annahmen, die selbst unter „perfekten“ Umständen wahrscheinlich nicht erreichbar sind.
  • Verwenden Sie einfache Modelle: Wählen Sie zunächst ein paar aussagekräftige Variablen und verkomplizieren Sie den Prozess nicht unnötig. Komplexe Modelle übertragen mehr Arbeitslast auf Finanzteams und sind fehleranfällig. Halten Sie es anfangs einfach und dokumentieren Sie alle Arbeitsschritte.
  • Berücksichtigen Sie Verzerrungen: Beziehen Sie Verzerrungen in eine Was-wäre-wenn-Analyse ein und seien Sie sich bewusst, dass diese die Ergebnisse beeinflussen werden. Verzerrungen sind manchmal unvermeidbar. Berücksichtigen Sie diese Verzerrungen bei der Durchführung der Analyse und gehen Sie transparent mit deren Einfluss auf bestimmte Faktoren um.
  • Testen Sie mehrere Szenarien: Beginnen Sie mit dem Best-Case-, dem Basis-Case- und dem Worst-Case-Szenario und erweitern Sie diese dann, um ein realistischeres Spektrum an Ergebnissen abzudecken.
  • Dokumentieren Sie die Ergebnisse: Halten Sie alle Szenarien und Annahmen schriftlich fest. Seien Sie darauf vorbereitet, die Ergebnisse den Stakeholdern und anderen Abteilungen mitzuteilen. Visualisierungen und Dashboards können helfen, technische Erkenntnisse verständlicher zu vermitteln und sicherzustellen, dass alle Beteiligten sie verstehen.
Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

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