Was ist Website-Überwachung?

Unternehmen nutzen Website-Überwachung, um Probleme wie Ausfallzeiten, Latenz und Sicherheitsverletzungen zu reduzieren oder zu vermeiden. Eine schnelle, leicht zugängliche Website sorgt für eine reibungslose Benutzererfahrung, während langsame oder nicht reagierende Websites und Services zu einer schlechten Customer Experience führen können. Schlechte Website-Erfahrungen schwächen die Markenreputation eines Unternehmens und können sich erheblich auf den Gewinn auswirken.

Website-Überwachung, auch als Website-Monitoring oder Überwachung der Website-Leistung bekannt, gewinnt zunehmend an Bedeutung, da Unternehmen immer mehr Kunden über ihre Websites ansprechen. Im Idealfall gehen diese Praktiken über die Überwachung hinaus und führen zu Observability, d. h. der Fähigkeit, den internen Zustand eines Systems anhand seiner Outputs zu beurteilen.

Mit der Entwicklung neuer Technologien sind auch die Funktionen einer Website immer komplexer geworden. Beispielsweise verwenden viele Unternehmen heute maschinelles Lernen und andere KI-Tools, um Kunden zu betreuen, und APIs, um mit Inhalten aus externen Quellen zu interagieren und diese einzubinden. Dadurch erhöht sich die Komplexität – es gibt mehr Bereiche, in denen etwas schiefgehen kann, und Probleme können größere Konsequenzen haben.

Darüber hinaus nehmen die Angriffe aufdie Cybersicherheit zu, was zu weiteren potenziellen Fallstricken für Unternehmen führt. Moderne Unternehmen benötigen in Echtzeit Einblick in die Leistung ihrer Website, um sicherzustellen, dass ihre Kunden von einer schnellen und sicheren Erfahrung profitieren. Darüber hinaus sorgt ein umfassender Einblick in die Website dafür, dass Vorfälle und Probleme behoben werden können, bevor sie größere Konsequenzen nach sich ziehen.

