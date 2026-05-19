Wahrscheinlich sind Sie in der Praxis bereits mit technischer Verschuldung in Berührung gekommen, vielleicht ohne es überhaupt zu bemerken. Technische Schulden gab es schon vor der „Vibe-Codierung“ und sind seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Softwareentwicklung; sie entstehen, wenn im Namen der Geschwindigkeit Abkürzungen genommen werden. Allerdings beschleunigt die „Vibe-Codierung“ den Aufbau technischer Schulden, da sie die Erstellung großer Mengen an Code erleichtert, ohne dass dieser vollständig verstanden oder überprüft wird. Möglicherweise besteht Druck, das Produkt schnell auf den Markt zu bringen, oder dem „Vibe-Coder“ fehlt schlichtweg das technische Hintergrundwissen, um technische Schulden zu verhindern, bevor sie entstehen.

Technische Schulden bei der KI-gestützten Entwicklung können verschiedene Formen annehmen:

Context drift tritt auf, wenn ein Fix in einem Bereich unbeabsichtigt die Funktionalität in einem anderen Bereich beschädigt – ein Symptom von Code, der ohne vollständiges Verständnis des Gesamtsystems generiert wurde.

tritt auf, wenn ein Fix in einem Bereich unbeabsichtigt die Funktionalität in einem anderen Bereich beschädigt – ein Symptom von Code, der ohne vollständiges Verständnis des Gesamtsystems generiert wurde. Fragmentierung ist eine weitere häufige Manifestation, bei der neu generierte Funktionen nicht mit den bestehenden architektonischen Konventionen übereinstimmen, wodurch die Konsistenz und Wartbarkeit der Codebasis allmählich untergraben wird.

ist eine weitere häufige Manifestation, bei der neu generierte Funktionen nicht mit den bestehenden architektonischen Konventionen übereinstimmen, wodurch die Konsistenz und Wartbarkeit der Codebasis allmählich untergraben wird. Es sind auch Betriebskosten zu berücksichtigen. Ohne eine klare Spezifikation, die den Generierungsprozess festlegt, können Entwickler in langwierige Prompt-Zyklen geraten. Dieser Ansatz kann Tausende von Tokens verbrauchen, um Fehler zu beheben, die durch eine klar definierte Spezifikation gänzlich hätten vermieden werden können.

Stellen Sie sich ein Szenario vor, das vielen Entwicklern in der Branche gut bekannt ist. Sie arbeiten bereits seit mehreren Tagen oder Wochen an einer neuen Funktion, die nun fast bereit für das Release ist. Dann, unter dem Druck einer näher rückenden Frist, führen Sie die letzten Feinabstimmungen in aller Eile durch eine Reihe von durch KI angestoßenen Änderungen durch.

Die Funktionen des generierten Codes, egal ob er in Python oder einer anderen Sprache geschrieben ist, mögen aus der Sicht des Benutzers in Ordnung erscheinen. Dabei wurden jedoch mehrere Sicherheitslücken aufgedeckt, Abhängigkeitskonflikte eingeführt und die Handhabung und das Testen von Edge-Cases völlig vergessen.

Eine im Voraus festgelegte formale Spezifikation gibt dem Team eine gemeinsame Datengrundlage, um jede Phase des Softwareentwicklungslebenszyklus (SDLC) zu steuern, unabhängig davon, wer den Code geschrieben hat.