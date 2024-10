Rückverfolgbarkeit und Transparenz gehen Hand in Hand mit Nachhaltigkeit – und 60 % der CEOs geben an, dass sie bereits jetzt einen Druck verspüren, im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsleistung ihres Unternehmens transparenter zu sein.¹ Da Lieferketten oft für mehr als 90 % der Treibhausgasemissionen im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens verantwortlich sind, ist die strategische Beschaffung unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit eine weitere Möglichkeit, die Gesamtemissionen zu reduzieren und die Ziele in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) voranzutreiben.2

Zum Beispiel berücksichtigen Unternehmen durch nachhaltiges strategisches Sourcing Fragen wie: Minimieren Produktionsstätten Abfall und nutzen sie Ressourcen effektiv? Eine Möglichkeit, dies zu gewährleisten, besteht darin, hauptsächlich recycelte Materialien zu verwenden, wie es Patagonia bei der Herstellung seiner Outdoor-Freizeitkleidung tut. Die Verwendung von recyceltem Polyester verringert die Abhängigkeit der Marke von Erdöl, verwertet Abfälle besser und reduziert die Treibhausgasemissionen. Andere Unternehmen entscheiden sich möglicherweise für eine Art des Sourcing, die als Near-Sourcing bezeichnet wird. Dies bedeutet, dass die Sourcing-Aktivitäten näher an den Ort verlagert werden, an dem die Waren oder Dienstleistungen verkauft werden, wodurch die Emissionskosten gesenkt werden, die mit dem Transport der Produkte an ihren endgültigen Bestimmungsort verbunden sind.

Unternehmen können auch jeden Lieferanten überprüfen, um sicherzustellen, dass ihre eigenen Nachhaltigkeitspraktiken übereinstimmen – von den Lieferanten der Rohstoffe für die Produktion bis hin zu den Lieferanten der Versandkartons. Patagonia verlangt beispielsweise, dass seine Lieferanten nach Standards Dritter zertifiziert werden, darunter die Zertifizierungen Recycled Claim Standard (RCS) und Global Recycled Standard (GRS).3

Der Aufbau eines tragfähigen und nachhaltigen Ökosystems von Partnern ist komplex. Die IBM Supply Chain Intelligence Suite, die auf künstlicher Intelligenz (KI) und Blockchain basiert, hilft bei der Zusammenstellung von Lieferantendaten, um die Genauigkeit von Scope 3 zu verbessern, die Zirkularität durch Reduzierung von Abfall zu verbessern und Endverbraucher über CO2- und andere ESG-Auswirkungen zu informieren.