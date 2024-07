„Wie ich bereits erwähnt habe, ist die Lebensmittelsicherheit hier in Australien ein wachsendes Problem“, bemerkt Antonello. „Vor ein paar Jahren gab es einen Vorfall, bei dem ein verärgerter Arbeiter in einer Erdbeerverpackungsanlage sehr feine Nadeln in zufällig ausgewählte Erdbeeren steckte. Und vor noch längerer Zeit hatte ein Steinmelonenbauer ein Problem mit dem Wasser, das er zum Waschen seiner Produkte verwendete, und es kam zu einem Salmonellenausbruch, der zu einem Todesfall führte.“

Bei der Reaktion auf diese möglichen Kontaminationsprobleme ist Geschwindigkeit von größter Bedeutung. Und Einzelhändler und Kunden müssen nicht nur in der Lage sein, herauszufinden, woher die problematischen Produkte stammen, sondern auch, wo sich jedes andere potenziell kontaminierte Produkt befindet. Da der Food Trust nun eingerichtet ist, ist Antonello Produce in einer besseren Position, um diese Daten irgendwann seinen Kunden zur Verfügung zu stellen, wenn das Unternehmen seine East Fresh-Markenwebsite weiter ausgebaut hat.

„Alles, was sie brauchen, ist eine Chargennummer oder eine Rechnungsnummer, und wir können eine vollständige Historie für dieses Produkt vorlegen“, erklärt Antonello. „Von welchem spezifischen Farmblock kam eine Lieferung? Wann wurden die Samen in die Erde gelegt? Was wurde getan, um diesen Block zu verbessern oder zu behandeln – wurden Chemikalien oder Düngemittel verwendet? Wenn wir diese Antworten kennen, können wir unsere Marke von der Konkurrenz abheben und gleichzeitig das Vertrauen in die Unversehrtheit und Sicherheit der Lebensmittel stärken, die vertrieben, verkauft und konsumiert werden.“

Jetzt in der Produktion hat Antonello Produce die Nutzung der IBM Food Trust-Plattform bereits über Wassermelonen hinaus auf Kürbisse und Süßkartoffeln ausgeweitet – mit dem Ziel, schließlich alle 300 seiner Produktlinien zu integrieren. Und Archisage hat den Eingabeprozess aktualisiert und von Excel auf Intuit QuickBooks umgestellt, um die relevanten Tabellenkalkulationen zu erstellen.

Darüber hinaus sucht Antonello Produce auch nach Möglichkeiten, seine Rückverfolgbarkeitsdaten den Verbrauchern leichter zugänglich zu machen. „Wir diskutieren über das Potenzial eines In-Store-Kiosksystems“, fügt Mittal hinzu. „So könnten Verbraucher einen QR-Code auf der Verpackung scannen und alle Daten in Food Trust sehen. Sie würden die gesamte Reise ihres Essens miterleben.“

Der Zugang zu diesen Informationen würde es den Verbrauchern auch erleichtern, bei ihren Einkäufen eine nachhaltigere Wahl zu treffen, indem sie lokale Erzeuger oder schadstoffarme Anbaumethoden bevorzugen könnten.