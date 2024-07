Die wichtigsten Anforderungen, die das Unternehmen zur Wahl von IBM Food Trust veranlassten, waren Zugänglichkeit, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit. Tatsächlich wurde die IBM Blockchain in nur wenigen Monaten in den Produktionszyklus integriert und auf das meistverkaufte Produkt, das klassische extra vergine Olivenöl von Pietro Coricelli, angewendet. So sollte sichergestellt werden, dass alle unsere Verbraucher auf die zertifizierte Referenz zugreifen können. Den nächsten Schritt haben wir mit der Marke „100% Italian“ (Signed by Italian Farmers) gemacht.

Coricelli ist der Branchenprimus in einer dreijährigen Lieferkettenvereinbarung über 2 Millionen Kilo in Italien hergestelltes Olivenöl mit drei Organisationen in der Region Apulien. Aus dieser Lieferkettenvereinbarung geht das nachhaltige Öl „Signed by Italian Farmers“ hervor, ein extra vergines Olivenöl aus Italien mit einer per Blockchain zertifizierten Lieferkette. Lebensmittel sind ein großer Schatz der Marke „Made in Italy“, wobei die Blockchain dem Produkt einen Mehrwert gegenüber der Konkurrenz verleiht: rückverfolgbar, sicher und zuverlässig. Zudem schafft sie einen direkten Nutzen für Landwirte, die Qualität produzieren. Es ist offensichtlich, dass die Entwicklung von Blockchain-Lösungen ohne eine genaue Bewertung aller bestehenden Herausforderungen, einschließlich der Infrastruktur, der digitalen Kompetenz und der Konnektivität, bei dieser angekündigten Revolution kläglich scheitern könnte. Bei Coricelli war dies jedoch nicht der Fall.