Der primäre Vorteil des gemeinsam genutzten Multi-Tenant-Cloud-Modells liegt in den Kosteneinsparungen. Mit einer Lösung wie IBM Cloud for VMware Solutions Shared (IC4V Shared) können IT-Teams ihre VMs mit so viel Flexibilität und Skalierbarkeit in die Cloud erweitern, wie sie benötigen. Dadurch können sie zwischen einem On-Demand- oder einem Reservierungspreismodell mit Preisgestaltung wählen, bei dem sie nur für das bezahlen, was verbraucht wird.

Ein weiterer Vorteil des mandantenfähigen Cloud-Modells ist, dass Migrationen schnell und reibungslos verlaufen. Die IT kann mithilfe einer Self-Service-Konsole innerhalb von Minuten mit der Migration von VMware-VMs in die Cloud beginnen, sodass die Kapazität schnell hoch- oder herunterskaliert werden kann, um die Kosteneffizienz zu maximieren. Bei einem verbrauchsbasierten Cloud-Modell stellen viele IT-Teams fest, dass das Multi-Tenant-Modell besonders effektiv ist, wenn es um die Einrichtung von Notfallwiederherstellung-Orte oder die Bereitstellung von Cloud-Ressourcen für sich schnell bewegende DevOps- und Softwareentwicklungsteams geht.

Der Hauptnutzen des dedizierten Single-Tenant-Modells besteht darin, dass die IT die Kontrolle über Aktivitäten wie die Verwaltung von Updates, Patches und anderen Aktivitäten bis hin zur Hypervisor-Ebene behält. Wie TechTarget feststellt, eignen sich dedizierte Clouds „besonders gut für ressourcenintensive Workloads“ und sind „darauf ausgelegt, die Ausfallzeit und Kosten eines Unternehmens zu reduzieren und gleichzeitig die Flexibilität und Leistung zu fördern“. Außerdem hat die IT-Abteilung mehr Anpassungsmöglichkeiten, wenn es um Funktionen wie Bandbreite und Speicherplatz geht.