Wenn Ihr Unternehmen seine Cloud-Reise beginnt oder erweitert, sollten Sie unter anderem in Betracht ziehen, ob es eine Single-Tenant-Cloud-Architektur (dediziert) oder eine Multi-Tenant-Cloud-Architektur (gemeinsam genutzt) verwenden soll.
Jede Option hat ihre eigenen Vor- und Nachteile, die wir in diesem Beitrag behandeln werden.
Bei Single-Tenant-Optionen gehören zu den Vorteilen eine bessere Managementkontrolle und ein höheres Maß an Isolation. Bei Multi-Tenant-Optionen gehören zu den Vorteilen die kosteneffiziente Inbetriebnahme, die schnelle Fähigkeit zu skalieren und die Verlagerung von Verwaltung und Wartung.
Ein zusätzlicher Nutzen: Wenn Ihr Unternehmen Anwendungen und Workloads auf VMware in eine öffentliche oder Hybrid Cloud-Umgebung migriert, müssen Sie sich nicht für das eine oder das andere entscheiden! Sie können für jede Anwendung und jeden Workload eine Auswahl treffen, die für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist und so ein Optimum an Flexibilität und Agilität gewährleistet.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Führungskräfte drängen IT-Teams zunehmend in Richtung Cloud-First- oder sogar Cloud-Only-Szenarien. In den meisten Fällen geht es um grundlegende geschäftliche Fragen rund um Agilität, Cloud-Ökonomie und Reaktionsfähigkeit auf die Bedürfnisse von Mitarbeitern und Kunden.
Für jedes Unternehmen mit einem vorhandenen VMware-Speicherbedarf ist einer der ersten Schritte in die Cloud die Migration Ihrer virtuelle Maschinen (VMs) in die Cloud. Die Idee ist, bestehende VMware-Workloads mithilfe konsistenter Tools und Technologien über die Cloud und lokale Infrastruktur hinweg auf die Cloud auszudehnen.
Dieses Modell bietet bei sachgemäßer Anwendung viele Vorteile. Es ermöglicht IT-Teams Folgendes:
Der primäre Vorteil des gemeinsam genutzten Multi-Tenant-Cloud-Modells liegt in den Kosteneinsparungen. Mit einer Lösung wie IBM Cloud for VMware Solutions Shared (IC4V Shared) können IT-Teams ihre VMs mit so viel Flexibilität und Skalierbarkeit in die Cloud erweitern, wie sie benötigen. Dadurch können sie zwischen einem On-Demand- oder einem Reservierungspreismodell mit Preisgestaltung wählen, bei dem sie nur für das bezahlen, was verbraucht wird.
Ein weiterer Vorteil des mandantenfähigen Cloud-Modells ist, dass Migrationen schnell und reibungslos verlaufen. Die IT kann mithilfe einer Self-Service-Konsole innerhalb von Minuten mit der Migration von VMware-VMs in die Cloud beginnen, sodass die Kapazität schnell hoch- oder herunterskaliert werden kann, um die Kosteneffizienz zu maximieren. Bei einem verbrauchsbasierten Cloud-Modell stellen viele IT-Teams fest, dass das Multi-Tenant-Modell besonders effektiv ist, wenn es um die Einrichtung von Notfallwiederherstellung-Orte oder die Bereitstellung von Cloud-Ressourcen für sich schnell bewegende DevOps- und Softwareentwicklungsteams geht.
Der Hauptnutzen des dedizierten Single-Tenant-Modells besteht darin, dass die IT die Kontrolle über Aktivitäten wie die Verwaltung von Updates, Patches und anderen Aktivitäten bis hin zur Hypervisor-Ebene behält. Wie TechTarget feststellt, eignen sich dedizierte Clouds „besonders gut für ressourcenintensive Workloads“ und sind „darauf ausgelegt, die Ausfallzeit und Kosten eines Unternehmens zu reduzieren und gleichzeitig die Flexibilität und Leistung zu fördern“. Außerdem hat die IT-Abteilung mehr Anpassungsmöglichkeiten, wenn es um Funktionen wie Bandbreite und Speicherplatz geht.
Für IT-Teams, die VMware-Workloads und Anwendungen in die Cloud migrieren, besteht die neue Realität darin, dass sie sich nicht mehr zwischen Multi-Tenant- oder Single-Tenant-Umgebungen entscheiden müssen; sie können je nach ihren Bedürfnissen und den Bedürfnissen des Unternehmens beide nutzen. Der Schlüssel liegt darin, von bestehenden VMware-Umgebungen und all dem Wissen und den Tools, in die sie bereits investiert haben, zu profitieren.
Wie wählen Sie die richtige Lösung aus? Es beginnt mit der Wahl eines Cloud-Providers, der die Flexibilität bietet, durch eine Vielzahl von Bereitstellungen und Preisgestaltungen entweder Multi-Tenant- oder Single-Tenant-Cloud-Architekturen zu nutzen.
35 % Verbesserung der Rechenleistung und 20 % Senkung der IT-Betriebskosten
Was wäre, wenn Sie Ihre SAP-Systeme um das Zehnfache beschleunigen könnten? Erschließen Sie den Unternehmenswert mit SAP auf IBM Power.
Reagieren Sie schneller auf Geschäftsanforderungen, schützen Sie Ihre Daten vom Core bis zur Cloud und optimieren Sie Erkenntnisse und Automatisierung.
Modernisieren Sie Ihre Anwendungen und Infrastruktur mit einer reibungslosen Hybrid-Cloud-Erfahrung.
IBM AIX ist das proprietäre Unix-Betriebssystem von IBM, das für die Ausführung auf IBM Power-Servern entwickelt wurde
IBM Power ist eine Familie von Servern, die auf IBM Power Prozessoren basieren und auf denen IBM AIX, IBM i sowie Linux ausgeführt werden können.
IBM Cloud ist eine Enterprise-Cloud-Plattform, die für regulierte Branchen entwickelt wurde und KI-fähige, sichere und hybride Lösungen bietet.
Schalten Sie mit IBM Cloud Consulting Services neue Funktionen frei und steigern Sie die geschäftliche Agilität. Entdecken Sie, wie Sie mit Hybrid-Cloud-Strategien und Expertenpartnerschaften gemeinsam Lösungen entwickeln, die digitale Transformation beschleunigen und die Leistung optimieren können.
IBM Cloud: KI-fähig, sicher und hybrid konzipiert. Eine Cloud-Plattform für Unternehmen, die selbst für die am stärksten regulierten Branchen entwickelt wurde und eine hoch belastbare, leistungsstarke, sichere und konforme Cloud bietet.