Was ist grüne Produktion?

Das Bureau of Land Management (BLM) des US-Innenministeriums hat eine neue Technologie eingeführt, um die Energieeffizienz an ländlichen BLM-Standorten zu verbessern. Im Rahmen einer Energiesparinitiative wurden mit 3,6 Millionen US-Dollar kleine Anlagen in sechs westamerikanischen Bundesstaaten finanziert. Zusätzlich zu den Energieeinsparungen führte das Projekt zu einer Reduzierung der CO 2 -Emissionen um fast 4 Millionen Pfund pro Jahr.2