Zirkularität und Nachhaltigkeit sind zwar verwandte Begriffe, aber nicht austauschbar. Nachhaltigkeit ist das langfristige Ziel für die Menschen, auf der Erde zusammenzuleben, ohne ihre natürlichen Ressourcen zu erschöpfen. Es ist ein größeres Ziel, eine nachhaltigere Zukunft für die Menschen und den Planeten zu schaffen, und umfasst drei Säulen: Umwelt, Soziales und Wirtschaft.

Die Kreislaufwirtschaft ist eine nachhaltige Praxis und nur ein Schritt zum Erreichen des größeren Ziels der Nachhaltigkeit durch Wiederverwendung und Minimierung von Abfall. Obwohl beispielsweise eine zirkuläre Lieferkette wahrscheinlich nachhaltiger ist als Lieferketten in der linearen Wirtschaft, gibt es andere Wege, um Nachhaltigkeit der Lieferkette zu erreichen.

Regierungen und politische Entscheidungsträger erkennen jedoch die Rolle der Kreislaufwirtschaft bei der Reduzierung von Emissionen an und beziehen sie in die Nachhaltigkeitspolitik ein. So hat die Europäische Union im Rahmen des Green New Deal der Europäischen Kommission den Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft verabschiedet.1 Der Aktionsplan umfasst Initiativen entlang des gesamten Lebenszyklus von Produkten und fördert einen nachhaltigen Konsum, um Ressourcen so lange wie möglich in der europäischen Wirtschaft zu halten.

Im Jahr 2024 veröffentlichte die entscheidende Regierung Chiles einen Plan für eine Kreislaufwirtschaft mit dem Namen „Roadmap for Kreislaufwirtschaft Chile bis 2040“.2 Das detaillierte Programm schuf eine langfristige Vision für eine faire Kreislaufwirtschaft, die Arbeitsplätze schafft, Abfall reduziert, das Recycling fördert, Ökosysteme regeneriert und illegale Mülldeponien beseitigt.