ESB vs. Microservices: Was ist der Unterschied?

Luftaufnahme einer Stadt mit Punkt-Overlay

Ähnlichkeiten, Unterschiede und die Beziehung zwischen ESB und Microservices zu ihren jeweiligen Architekturmodellen.

Unternehmen nutzen den Enterprise Service Bus (ESB) schon seit Jahrzehnten, um Anwendungen miteinander zu verbinden. Typischerweise waren diese Anwendungen monolithisch – sie wurden umfassend aufgebaut, indem alle benötigten Services in die App integriert wurden. Dann kam die Erweiterung von Cloud-Services und separaten, steckbaren Microservices. Da Microservices eine grundlegende Veränderung in der Art und Weise darstellen, wie Unternehmen ihre Ressourcen verwalten, ist es sinnvoll, die Rolle von ESB und Microservices zu untersuchen, um die jeweiligen Vorteile zu verstehen.

 

Was ist ein Enterprise Service Bus?

Ein ESB (Enterprise Service Bus) ist ein Integrationsansatz, bei dem eine zentralisierte Softwarekomponente verwendet wird, um Integrationen zwischen Anwendungen zu erstellen. Um einen ESB zu erstellen, entwickeln Entwickler einen Kommunikationsbus zwischen verschiedenen Anwendungen. Anschließend ermöglichen sie jeder Anwendung die Kommunikation mit dem Bus, was wiederum den Austausch von Daten und die Kommunikation zwischen den verbundenen Anwendungen ermöglicht. Dieser standardisierte Ansatz zur Anwendungsintegration bedeutet, dass DevOps nicht für jede Anwendung individuelle Punkt-zu-Punkt-Integrationen erstellen muss.

Es ist hilfreich, ESB im Kontext seiner Verwendung in der gesamten Computerarchitektur zu betrachten. ESBs sind die Bausteine von SOA (serviceorientierte Architektur), einem Architekturansatz, der die Kommunikation zwischen Services durch lose Kopplung fördern soll. SOA ist der übergeordnete Ansatz für die Architektur eines Systems, und ESB ist das Kommunikationswerkzeug, das diesen Ansatz ermöglicht.

Weitere Hintergrundinformationen darüber, wie ESB in die SOA-Architektur integriert ist, finden Sie unter „ESB und SOA”.

Microservices

Was sind Microservices?

In diesem Video gibt Dan Bettinger einen umfassenden Überblick über Microservices. Er vergleicht die Anwendungsarchitektur von Microservices mit der traditionellen monolithischen Architektur am Beispiel einer Ticketing-Anwendung und erläutert die unzähligen Vorteile von Microservices und die Lösungen, die sie für die Herausforderungen in Bezug auf Monolithen darstellen.
Cloud-Lösungen kennenlernen

Microservices sind ein cloudnativer Architekturansatz, bei dem eine einzelne Anwendung aus vielen unabhängig voneinander einsetzbaren Komponenten oder Services besteht. Im Gegensatz zum traditionellen, monolithischen Ansatz großer, eng gekoppelter Anwendungen nutzen Microservices stattdessen Container. Die Verwendung von Containern ermöglicht ein skalierbares und verteiltes System, das die Engpässe einer zentralen Datenbank vermeidet.

Mikroservices werden nach ihren Geschäftsfunktionen getrennt. Beispielsweise werden der Warenkorb, die Kundendaten und die Produktinformationen einer Anwendung in einer eigenen Datenbank gespeichert und kommunizieren in Echtzeit über APIs, Event-Streaming oder Messaging-Protokolle, um die Gesamtfunktionalität der Anwendung zu gewährleisten.

Der Hauptunterschied zwischen ESB und Microservice

Der wesentliche Unterschied zwischen ESB und Microservices besteht darin, dass ein ESB ein Integrationswerkzeug ist, während Microservices, wie der Name schon sagt, kleine Servicekomponenten sind, die zu einer Anwendung kombiniert werden.

Ein ESB ist ein zentraler, standardisierter Hub, der Daten einliest, transformiert und ausgibt, damit verschiedene Anwendungen und Dienste problemlos miteinander kommunizieren können. Microservices sind frei von Abhängigkeiten von anderen Microservices. Sie können je nach Bedarf in Anwendungen ein- und ausgesteckt werden. Obwohl sie unterschiedliche Ansätze verfolgen, verfolgen ESB und Microservices dasselbe Ziel: die Entwicklung und den Betrieb cloudbasierter Anwendungen einfacher und effizienter zu gestalten.

Um den Unterschied zwischen ESB und Microservices vollständig zu verstehen, ist es hilfreich, nicht nur zu betrachten, wie sie sich voneinander unterscheiden, sondern auch, wie ESB und Microservices mit ihren jeweiligen Architekturmodellen in Verbindung stehen.

Eine Microservices-Architektur besteht aus zahlreichen hochspezialisierten Services, die Entwicklungsteams miteinander verbinden, um die Funktionalität einer Anwendung aufzubauen. Mit der Weiterentwicklung des Designs der Microservices-Architektur nehmen die Vorteile der Entkopplung von Diensten zu: Sie sind agiler, skalierbarer und besser auf die Anforderungen moderner Unternehmen abgestimmt.

ESB hingegen ist ein Produkt, das ursprünglich für die Ära vor der Cloud und für Legacy-Systeme entwickelt wurde. Die Entwicklung von Integrationen ist zeitaufwendiger und weniger flexibel als bei einem Microservices-Architekturansatz. Die zentrale Integrationsplattform eines ESB kann die Fehlersuche erleichtern, im Vergleich zur Identifizierung der Ursache innerhalb Ihrer Microservices. Ohne Fehlertoleranz kann der ESB jedoch auch zu einem Single Point of Failure für das gesamte Unternehmen werden, was ein größeres Gesamtproblem zur Folge hat, das behoben werden muss.

Um mehr über den Unterschied zwischen ESB- und SOA-Architektur und Microservices-Architektur zu erfahren, lesen Sie „SOA vs. Microservices: Was ist der Unterschied?

Vor- und Nachteile von ESB

Zu den Vor- und Nachteilen der Nutzung von ESB gehören unter anderem folgende:

  • Vorteil: Dienste können problemlos wiederverwendet werden. Sobald ein Service über das ESB verbunden ist, können diese Services mit minimalem Aufwand mit anderen verbunden werden. 
  • Pro: Ermöglicht eine bessere Verwaltung und Überwachung. Da ESB ein zentraler Knotenpunkt zur Integration von Anwendungen ist, kann es auch als zentraler Punkt dienen, um Servicenutzungen zu steuern und Statistiken zu überwachen.
  • Pro: Die Bereitstellung von Anwendungen ist einfacher. Alle Funktionen für das Routing und die Orchestrierung von Services sind in den ESB integriert, was die Bereitstellung erleichtert.
  • Nachteil: Risikot die Verfügbarkeit. Der Bus selbst kann ein Single Point of Failure sein, da ein ESB eine zentrale Rolle bei der Orchestrierung aller Systeme im Netzwerk hat.

Vor- und Nachteile von Microservices

Zu den Vor- und Nachteilen der Nutzung von Microservices gehören unter anderem die folgenden:

  • Profi: Das gibt DevOps mehr Flexibilität. Teams können verschiedene Stacks und verschiedene Programmiersprachen für verschiedene Komponenten verwenden.
  • Pro: Microservices ermöglichen flexible Entwicklung indem neue Funktionen oder Funktionen hinzugefügt werden, ohne die gesamte Anwendung zu ändern.
  • Pro: Geringe Abhängigkeiten zwischen den Services bedeuten, dass die Implementierung von Continuous Delivery einfacher ist und Teams schneller bereitstellen können.
  • Pro: Komponenten können unabhängig voneinander skaliert werden, ohne dass ganze Anwendungen skaliert werden müssen.
  • Con: Microservices sind extrem flexibel und agil, aber sie schaffen mehr Komplexität. Da unabhängige Services an mehr Orten bereitgestellt werden, können Probleme mit einem Service Auswirkungen auf mehrere Anwendungen haben.

Wird die Microservices-Architektur den Enterprise Service Bus (ESB) ersetzen?

Die kurze Antwort lautet nein. Ein ESB kann sowohl kleine, spezialisierte Webservices als auch ältere, unternehmensweite Services und Anwendungen verbinden. Damit ist es die beste Lösung für die Integration großer On-Premise-Lösungen mit SaaS-Lösungen und anderen cloudbasierten Umgebungen.

In den letzten Jahren sind Microservices jedoch in vielen Unternehmen zum bevorzugten Architekturmodell geworden. Es gibt mehrere Gründe, warum Microservices heute gegenüber ESB und SOA im Vorteil sind:

  • Sie können unabhängig voneinander geändert werden, um mehr Agilität zu erreichen.
  • Sie können unabhängig voneinander skaliert werden, um die cloudnative Infrastruktur besser zu nutzen.
  • Sie können die Resilienz bieten, die für Online-Operationen rund um die Uhr erforderlich ist.

Hier sind einige Anwendungsfälle, in denen Microservices der bevorzugte Architekturansatz wären:

  • Streaming-Dienste: Die Fähigkeit zur schnellen Skalierung nach oben oder unten ist für die großen Schwankungen bei Daten und Datenverkehr, die mit Audio- und Video-Streaming einhergehen, von entscheidender Bedeutung.
  • Flexibilität beim Hinzufügen neuer Funktionen: Verbraucher erwarten heute ständige Updates und Anpassungen. Microservices machen das Hinzufügen neuer Funktionen einfacher, weil sie es DevOps ermöglichen, die Sprache auszuwählen, die am besten zum Skillset passt, und die Technologie, die am besten zu den Leistungsanforderungen passt.
  • Internet der Dinge (IoT): Ein IoT-Produkt kann Millionen von Endgeräten haben, die rund um die Uhr Daten sammeln. Microservices können mit ihrer entkoppelten Architektur und Skalierbarkeit bei der Bewältigung der mit dem IoT einhergehenden Datenmengen helfen.
  • Sichere Daten: Die Nutzung von Cloud-Services für die Integration und Speicher kann durch Vorschriften und Compliance-Anforderungen erschwert werden. Bei Microservices werden Daten isoliert ausgeführt. Entwicklungsteams behalten die volle Kontrolle über die Daten, was die Einhaltung von HIPAA und DSGVO erleichtert.

Obwohl Microservices heute die Nase vorn haben, wird ESB voraussichtlich architektonische Aspekte von Microservices anpassen, um der Nachfrage gerecht zu werden. Der Aufstieg der Containertechnologie und die Notwendigkeit, mehrere Cloud-Umgebungen zu integrieren, werden Einfluss darauf haben, wie die ESB-Architektur genutzt wird und wie sie sich weiterentwickeln und modernisieren wird.

ESB, Microservices und IBM

Da Unternehmen heute nach einer reibungslosen Lösung für die Umstellung ihrer IT-Infrastruktur auf die Hybrid Cloud suchen, benötigen sie einen modernen Ansatz für die Integration. Für viele Unternehmen bedeutet dies, dass sie Workloads auf Basis von SOA- und ESB-Mustern in ein schlankeres und flexibleres Modell umwandeln müssen.

Unternehmen können die Skalierbarkeit und Flexibilität der Cloud durch den Einsatz unabhängiger Microservices nutzen und gleichzeitig sicherstellen, dass Legacy-Systeme mit sich weiterentwickelnden ESB-Angeboten relevant bleiben. Durch den Einsatz von Automatisierung kann der Prozess unabhängig vom Ansatz standardisiert werden, wodurch der Übergang schneller und effizienter erfolgt. IBM bietet Ihnen Zugang zu KI-gestützten Automatisierungsfunktionen, einschließlich vorgefertigter Workflows, um Innovationen und digitale Transformationen zu beschleunigen.

