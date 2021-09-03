ESB vs. Microservices: Was ist der Unterschied?

Der wesentliche Unterschied zwischen ESB und Microservices besteht darin, dass ein ESB ein Integrationswerkzeug ist, während Microservices, wie der Name schon sagt, kleine Servicekomponenten sind, die zu einer Anwendung kombiniert werden.

Ein ESB ist ein zentraler, standardisierter Hub, der Daten einliest, transformiert und ausgibt, damit verschiedene Anwendungen und Dienste problemlos miteinander kommunizieren können. Microservices sind frei von Abhängigkeiten von anderen Microservices. Sie können je nach Bedarf in Anwendungen ein- und ausgesteckt werden. Obwohl sie unterschiedliche Ansätze verfolgen, verfolgen ESB und Microservices dasselbe Ziel: die Entwicklung und den Betrieb cloudbasierter Anwendungen einfacher und effizienter zu gestalten.

Um den Unterschied zwischen ESB und Microservices vollständig zu verstehen, ist es hilfreich, nicht nur zu betrachten, wie sie sich voneinander unterscheiden, sondern auch, wie ESB und Microservices mit ihren jeweiligen Architekturmodellen in Verbindung stehen.

Eine Microservices-Architektur besteht aus zahlreichen hochspezialisierten Services, die Entwicklungsteams miteinander verbinden, um die Funktionalität einer Anwendung aufzubauen. Mit der Weiterentwicklung des Designs der Microservices-Architektur nehmen die Vorteile der Entkopplung von Diensten zu: Sie sind agiler, skalierbarer und besser auf die Anforderungen moderner Unternehmen abgestimmt.

ESB hingegen ist ein Produkt, das ursprünglich für die Ära vor der Cloud und für Legacy-Systeme entwickelt wurde. Die Entwicklung von Integrationen ist zeitaufwendiger und weniger flexibel als bei einem Microservices-Architekturansatz. Die zentrale Integrationsplattform eines ESB kann die Fehlersuche erleichtern, im Vergleich zur Identifizierung der Ursache innerhalb Ihrer Microservices. Ohne Fehlertoleranz kann der ESB jedoch auch zu einem Single Point of Failure für das gesamte Unternehmen werden, was ein größeres Gesamtproblem zur Folge hat, das behoben werden muss.

Um mehr über den Unterschied zwischen ESB- und SOA-Architektur und Microservices-Architektur zu erfahren, lesen Sie „SOA vs. Microservices: Was ist der Unterschied?“