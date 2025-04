Was ist ERP-Integration?

Die Point-to-Point-Integration ermöglicht die direkte Verknüpfung zweier Systeme. IT-Teams verwenden benutzerdefinierten Code, um eine direkte Kommunikation zwischen zwei Systemen einzurichten, was ein hohes Maß an Kontrolle bietet. Die Point-to-Point-Integration ist oft eine kostengünstigere Option für Basissysteme mit minimalen Softwareintegrationen.



Bei größeren Integrationen, die viele Anwendungen umfassen, kann es für IT-Abteilungen schwierig werden, die Skalierbarkeit in diesem Modell aufrechtzuerhalten. Für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen müssen IT-Abteilungen Code erstellen und pflegen, was kostspielig und zeitaufwendig sein kann.