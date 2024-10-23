Was ist DNS-Failover?

Failover-Dienste werden in der Regel von autoritativen cloudbasierten DNS-Anbietern bereitgestellt und verwenden Zustandsprüfungen und Überwachungsknoten, um den Zustand des DNS-Servers zu bewerten. Wenn ein Server während einer Zustandsprüfung angemessen auf Überwachungsknoten reagiert, werden Benutzeranfragen an diesen Server weitergeleitet und von ihm bearbeitet. Sollte der Server jedoch nicht verfügbar sein (aufgrund eines nicht reagierenden Hosts oder eines Serverausfalls), ziehen die Failover-Dienste seine IP-Adresse zurück und leiten den Netzwerkverkehr an eine neue IP-Adresse mit einem funktionierenden Server um.

Die Ausfallsicherung erfolgt über das Domain Name System (DNS), das für Menschen lesbare Domainnamen in für Computer lesbare IP-Adressen umwandelt, mit denen sich Geräte im Netzwerk gegenseitig identifizieren.

In einer herkömmlichen DNS-Infrastruktur leiten Domainnamen den Datenverkehr zu IP-Adressen weiter, die die richtigen Ressourcen für die Bearbeitung von Benutzeranfragen enthalten. Wenn ein Benutzer einen Domainnamen eingibt, kommuniziert sein Computer mit einem DNS-Resolver. Der Resolver durchläuft das DNS, um einen autoritativen Nameserver (in der Regel den primären DNS-Server) zu erreichen, der die IP-Adresse für die angeforderte Website enthält. Der Server wandelt dann die Domainnamen in die entsprechenden IP-Adressen um und sendet die angeforderten Informationen an den Benutzer zurück.

In vielerlei Hinsicht sind Failover-DNS-Server für die Netzwerkfunktion in einer herkömmlichen Infrastruktur nicht unbedingt erforderlich; das DNS kann Abfrageauflösungsaufgaben ausführen, wenn nur primäre Server verfügbar sind. Backup-Server halten jedoch synchronisierte Kopien der DNS-Einträge bereit, falls primäre Server ausfallen, wodurch sie für das DNS-Failover unverzichtbar sind. Ohne Failover-Server würde das gesamte DNS ausfallen, wenn die Hauptserver ausfallen oder nicht mehr erreichbar wären.

Daher sind DNS-Failover-Dienste für die Aufrechterhaltung robuster, redundanter und hochverfügbarer Computernetzwerke von entscheidender Bedeutung.