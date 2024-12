Der verstärkte Einsatz von KI in der Beratung hat einen weiteren Trend beschleunigt: die Asset-basierte Beratung. Anstatt sich ausschließlich auf menschliches Fachwissen und manuelle Prozesse zu verlassen, entwickeln und nutzen Beratungsunternehmen zunehmend technologiegestützte Tools, Produkte und KI-gestützte Modelle, um ihre Dienstleistungen zu unterstützen. Diese Lösungen sind für verschiedene Anwendungsfälle und Geschäftsanforderungen geeignet.

Der Reiz eines Asset-basierten Consultings liegt in ihrer Skalierbarkeit und ihrem langfristigen Wert. Durch die Entwicklung wiederverwendbarer Tools und Plattformen können Unternehmen ihr Fachwissen in verpackte Produkte umwandeln und so den Bedarf an menschlichen Beratern reduzieren, die ähnliche Aufgaben bei jedem Auftrag manuell wiederholen müssen.

Dieser Ansatz führt zu innovativen Preisgestaltungsmodellen und ermöglicht es Unternehmen, eine größere Anzahl von Kunden gleichzeitig zu bedienen. Dazu gehören auch kleinere Unternehmen und Start-ups, die sich traditionelle Beratungsleistungen möglicherweise nicht leisten können. Außerdem können Kunden weiterhin die KI-gestützten Tools und Assets nutzen, um Erkenntnisse zu gewinnen und Verbesserung vorzunehmen – von der Erstellung von Inhalten bis hin zu Abläufen und der allgemeinen Geschäftseffizienz.

Das Asset-basierte Modell hilft Unternehmen auch dabei, die wachsende Nachfrage nach KI-gestützten Dienstleistungen zu decken, da Kunden zunehmend Unterstützung in Bereichen wie digitale Transformation, Data Science, KI-Einführung und KI-Ethik suchen.

Asset-basiertes Consulting stellt eine bedeutende Veränderung in der Art und Weise dar, wie die Beratungsbranche Dienstleistungen erbringt. Durch die Integration von KI-gestützten Tools können Unternehmen schnellere und besser skalierbare KI-Lösungen anbieten, die den manuellen Aufwand reduzieren und die Genauigkeit ihrer Erkenntnisse verbessern. Diese Assets helfen bei der Lösung spezifischer Geschäftsprobleme, verkürzen Projektlaufzeiten, senken Kosten und bieten Kunden auch nach Abschluss des Beratungsauftrags weiterhin Zugang zu wertvollen Erkenntnissen.