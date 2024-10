Je nach Größe, Branche und Prioritäten eines Unternehmens für die Notfallwiederherstellung gibt es viele verschiedene Pläne, die in Betracht gezogen werden können. Nach Durchführung einer Business-Impact-Analyse (BIA) und einer Risikoanalyse (RA) könnte ein Unternehmen entscheiden, dass es unterschiedliche DR-Pläne für verschiedene Assets benötigt, wie z. B. für seine Lager, Rechenzentren, kritische Geräte oder andere Bereiche.

Unabhängig davon, was Sie schützen müssen, sollte das übergeordnete Ziel eines guten DRP darin bestehen, die normalen Geschäftsprozesse so schnell und sicher wie möglich wiederherzustellen. Im Folgenden finden Sie fünf Anwendungsfälle für Disaster Recovery im Unternehmen, die Ihnen zeigen, wie wichtig die Auswahl der richtigen Lösung und die Erstellung eines starken Plans sind.

Naturkatastrophen (Überschwemmung, Erdbeben, Feuer usw.)

Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Brände und Erdbeben können Menschenleben und wertvolle Gebäude, Geräte und Software bedrohen. Stellen Sie sich vor, Sie kommen zur Arbeit und stellen fest, dass ein Hurrikan in einem anderen Teil der Welt ein Lagerhaus verwüstet hat, in dem Sie Ihre wertvollste Ausrüstung aufbewahren. Laut Forbes machen 40 % der kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) nach einer Naturkatastrophe nie wieder auf. Starke Notfallwiederherstellungspläne (Disaster Recovery Plans, DRPs) ermöglichen es Unternehmen, sich auf eine Vielzahl von Naturkatastrophen vorzubereiten und sicherzustellen, dass ihre wichtigste Infrastruktur, einschließlich ihrer Mitarbeiter, sicher bleibt.

Eine Praxis, die bei Plänen zur Wiederherstellung nach Naturkatastrophen immer beliebter wird, ist die Georedundanz. Diese Methode, bei der wichtige Unternehmenswerte ausgelagert und sogar auf mehrere Standorte verteilt werden, trägt dazu bei, die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass dasselbe ungeplante Ereignis mehrere Standorte betrifft.

Cyberangriffe

Aufgrund seiner Bekanntheit und hohen Kosten ist ein Cyberangriff eine der verheerendsten und teuersten Arten von Unterbrechung, mit denen ein Unternehmen konfrontiert werden kann. Um sich von einem Cyberangriff zu erholen, wenden sich Unternehmen häufig an einen Disaster Recovery as a Service (DRaaS)-Anbieter. Unternehmen, die einen DRaaS-Ansatz zur Erstellung eines DRP verfolgen, lagern ihren DRP im Wesentlichen an einen Dienstleister aus. Der DRaaS-Anbieter hostet und verwaltet die für die Wiederherstellung erforderliche Infrastruktur, erstellt und verwaltet Reaktionspläne und sorgt für eine rasche Wiederaufnahme geschäftskritischer Abläufe nach dem Angriff.

Laut einem aktuellen Bericht von Global Market Insights (GMI) (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) belief sich die Marktgröße für DRaaS im Jahr 2022 auf 11,5 Milliarden USD und wird im Jahr 2023 voraussichtlich um 22 % wachsen. DRaaS-Anbieter können Unternehmen bei einer Vielzahl von Problemen helfen, die durch Cyperangriffe verursacht werden, darunter die Wiederherstellung des Zugriffs auf betroffene Systeme, die Reduzierung von Ausfallzeiten, die Wiederherstellung des Vertrauens der Investoren und die Sicherstellung der Compliance in stark regulierten Sektoren.

Ausfälle der Cloud oder lokaler Server

Zur Schadensbegrenzung bei einem Ausfall eines Cloud-Anbieters oder eines lokalen Serveranbieters verwenden viele Unternehmen einen Failover-/Failback-Prozess. Bei einem Ausfall eines Cloud-, Multicloud- oder lokalen Servers wird ein System, das Failover/Failback als Teil seines DRP ausführt, sofort auf eine Backup-Umgebung umgeschaltet. In dieser Umgebung können Geschäftsbetriebe Cloud-Services auf unbestimmte Zeit weiterführen. In einigen Fällen werden die Benutzer nicht einmal bemerken, dass sie nicht ihre typische Cloud-Computing-Umgebung verwenden. Wenn der primäre Server wieder einsatzbereit ist, wird der Betrieb wieder auf diesen umgestellt und der sekundäre Server wird ausgeschaltet. Diese nahtlose Übertragung hilft, Datenverluste zu vermeiden und wertvolle Services während der Unterbrechung online zu halten.

Fehler bei der Netzwerkverbindung

Neben Cyberangriffen kann ein Netzwerkausfall Millionen an Ausfallzeiten kosten und negative Schlagzeilen für Unternehmen generieren. Die Einführung solider Netzwerk-Wiederherstellungspläne hilft Unternehmen, sich von einer Vielzahl kritischer Unterbrechungen zu erholen, darunter Internetzugang, Mobilfunk, lokale Netzwerke (LAN) und Weitverkehrsnetze (WAN).

Da so viele Unternehmen für ihre Kerngeschäftsprozesse auf vernetzte Dienste angewiesen sind, müssen in den Plänen und Lösungen zur Netzwerkwiederherstellung die Verfahren und Verantwortlichkeiten klar dokumentiert werden, die für die Wiederherstellung des Betriebs erforderlich sind. Wie DRPs für Cyberangriffe werden auch DRPs für Netzwerkausfälle zunehmend an DRaaS-Anbieter mit spezialisierten Ressourcen und Fachwissen ausgelagert.

Rechenzentrum stürzt ab

Der Ausfall eines Rechenzentrums kann für ein Unternehmen eine Vielzahl von Problemen mit sich bringen. Zu den häufigsten Bedrohungen für die Datenspeicherung gehören Stromausfälle, überlastetes Personal, das zu menschlichen Fehlern führen kann, und Schwierigkeiten bei der Einhaltung von Compliance-Anforderungen. Die Notfallwiederherstellungspläne für Rechenzentren konzentrieren sich auf die Sicherheit der Einrichtung und die Fähigkeit der Mitarbeiter, nach einem ungeplanten Vorfall schnell wieder einsatzbereit zu sein.

DRPs in Rechenzentren bewerten Risiken und analysieren wichtige Komponenten wie die physische Umgebung, Konnektivität, Stromquellen und Sicherheit. Da Rechenzentren einer Vielzahl potenzieller Bedrohungen ausgesetzt sind, sind ihre DRPs in der Regel umfassender als andere.