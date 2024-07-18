10 Branchen, die verteilte Datenverarbeitung nutzen

Obwohl es keine festgelegten Regeln darüber gibt, was ein verteiltes Rechensystem ausmacht, besitzt selbst die einfachste Form der verteilten Datenverarbeitung in der Regel mindestens drei grundlegende Komponenten:

Primärer Systemcontroller: Der primäre Systemcontroller steuert alles innerhalb eines verteilten Systems und überwacht und verfolgt alles, was innerhalb dieses Systems geschieht. Seine größte Aufgabe ist die Verwaltung und Administration aller Serveranfragen, die in das System eingehen.

Der primäre Systemcontroller steuert alles innerhalb eines verteilten Systems und überwacht und verfolgt alles, was innerhalb dieses Systems geschieht. Seine größte Aufgabe ist die Verwaltung und Administration aller Serveranfragen, die in das System eingehen. Systemdatenspeicher: Der Systemdatenspeicher, der sich üblicherweise auf dem Festplattenspeicher befindet, ist das Repository des Systems für alle gemeinsam genutzten Daten. In übersichtlichen Systemen können die gemeinsam genutzten Daten auf einem oder mehreren Rechnern liegen, aber alle im System verwendeten Computer benötigen Zugriff auf den Datenspeicher.

Der Systemdatenspeicher, der sich üblicherweise auf dem Festplattenspeicher befindet, ist das Repository des Systems für alle gemeinsam genutzten Daten. In übersichtlichen Systemen können die gemeinsam genutzten Daten auf einem oder mehreren Rechnern liegen, aber alle im System verwendeten Computer benötigen Zugriff auf den Datenspeicher. Datenbank: Verteilte Rechensysteme speichern alle ihre Daten in relationalen Datenbanken. Sobald dies geschehen ist, werden die Daten von Benutzergruppen gemeinsam genutzt. Relationale Datenbanken sorgen dafür, dass alle Mitarbeiter sofort auf dem gleichen Stand sind.

Über diese Kernkomponenten hinaus kann jedes verteilte Rechensystem an die Bedürfnisse eines Unternehmens angepasst werden. Einer der großen Vorteile eines verteilten Rechensystems besteht darin, dass das System durch das Hinzufügen weiterer Rechner erweitert werden kann, wodurch seine Skalierbarkeit erhöht wird. Der andere wichtige Vorteil ist die erhöhte Redundanz, d. h. wenn ein Computer im Netz aus irgendeinem Grund ausfällt, wird der Betrieb des Systems trotz dieser Fehlerstelle fortgeführt.

Das Ziel verteilter Rechensysteme ist es, das verteilte Rechennetzwerk so funktionieren zu lassen, als wäre es ein einziges System. Diese Koordination wird durch ein ausgeklügeltes System zur Nachrichtenübermittlung zwischen den verschiedenen Komponenten erreicht.

Kommunikationsprotokolle regeln diesen wechselseitigen Nachrichtenaustausch und schaffen eine Beziehung, die als „Kopplung“ bezeichnet wird und zwischen diesen Komponenten besteht. Diese Beziehung wird in einer von zwei Formen ausgedrückt:

Lockere Kopplung: Die Verbindung zwischen zwei lose gekoppelten Komponenten ist schwach genug, sodass sich Änderungen an einer Komponente nicht auf die andere Komponente auswirken.

Die Verbindung zwischen zwei lose gekoppelten Komponenten ist schwach genug, sodass sich Änderungen an einer Komponente nicht auf die andere Komponente auswirken. Enge Kopplung: Der Grad der Synchronisation und Parallelität ist bei eng gekoppelten Komponenten so hoch, dass ein Prozess namens „Clustering“ redundante Komponenten verwendet, um die kontinuierliche Funktionsfähigkeit des Systems zu gewährleisten.

Fehlertoleranz ist ein weiteres zentrales Konzept – ein Korrekturprozess, der es einem Betriebssystem ermöglicht, auf einen Fehler in Software oder Hardware zu reagieren und ihn zu beheben, während das System weiterläuft.

Verteilte Datenverarbeitung befasst sich außerdem mit den positiven und negativen Auswirkungen der „Nichtsequenzialität“ – der gleichzeitigen Ausführung mehrerer Betriebsbefehlssequenzen. Zu den wichtigsten positiven Eigenschaften gehört die Tatsache, dass die Parallelität gemeinsame Ressourcen ermöglicht und die parallele Berechnung mehrerer Prozess-Threads. (Paralleles Rechnen sollte allerdings nicht mit der parallelen Verarbeitung verwechselt werden, bei der Laufzeitaufgaben in mehrere kleinere Aufgaben unterteilt werden.)

Zu den Nachteilen der Parallelität gehören eine erhöhte Latenz und sogar Engpässe im Datenverkehr, wenn die übertragene Datenmenge die normal empfohlene Bandbreite übersteigt.