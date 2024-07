Salesforce-Implementierungen können erhebliche Investitionen erfordern, und Unternehmen müssen so schnell wie möglich nachweisen, dass sich diese Investition auszahlt. Die Implementierung von Salesforce kann jedoch ein entmutigendes und zeitaufwändiges Unterfangen sein. Die Entwicklung einer Lösung, die Ihren individuellen Anforderungen und Geschäftsmodellen entspricht, erfordert in der Regel eine kundenspezifische Entwicklung, die mit erheblichen Kosten und Risiken verbunden ist.

IBM Accelerators for Salesforce bietet eine Bibliothek mit vorgefertigten Komponenten, mit denen sich Dutzende gängiger Anwendungsfälle in Salesforce schnell implementieren lassen – mit Klicks, nicht mit Code. Ziehen Sie Komponenten per Drag-and-Drop und konfigurieren Sie sie für Funktionen wie Ankündigungen, Neuigkeiten, Ideenaustausch und Lernpfade, um ein ansprechendes, personalisiertes Erlebnis zu schaffen, das vom typischen Salesforce-Erscheinungsbild abweicht.

Accelerators wurde mit dem Fachwissen entwickelt, das wir in Tausenden von erfolgreichen Salesforce-Serviceaufträgen erworben haben. Jetzt können die gleichen Produkte gekauft und in Ihren Projekten verwendet werden.