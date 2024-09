Die 2020 in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart gegründete smart Europe GmbH (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von smart mobility International Pte. Ltd. Das internationale Team von smart Europe ist für alle Vertriebs-, Marketing- und Kundendienstaktivitäten für die nächste Generation intelligenter Fahrzeuge, Produkte und Dienstleistungen der Marke auf dem europäischen Markt verantwortlich. Das internationale Joint Venture „smart“ wurde zwischen der Mercedes-Benz AG und Geely Automobile Co., Ltd. gegründet. smart positioniert sich als führender Anbieter für intelligente Elektrofahrzeuge im Premiumsegment.