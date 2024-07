Es brauchte außerdem die richtigen Leute, und hier kam István Mag ins Spiel. Als die Umstellung des Einzelhandels anlief, kam Mag als strategischer Berater von Péter Ratatics, Executive VP of Consumer Services, wie die Einzelhandelseinheit genannt wird, zu MOL und wurde schon bald darauf zum Head of Digital Consumer Services berufen. Während die beiden bei der Ausarbeitung des Plans zur Umstrukturierung des Einzelhandels von MOL eng zusammenarbeiteten, wurde immer deutlicher, dass ein spezielles Ressourcenteam benötigt wurde, das die digitale Innovation vorantreiben und Geschäfts- und IT-Fachwissen miteinander verbinden würde. Dies führte zur Gründung der „Digital Factory“ innerhalb von Consumer Services, mit deren Leitung Mag betraut wurde.

Der Kern der Einzelhandelsvision von MOL bestand darin, das digitale Angebot vom Kerngeschäft (Benzin, Lebensmittel und Convenience-Artikel) auf völlig neue Bereiche wie Carsharing, Flottenmanagement, Paketdienste und mehr auszuweiten. „Wir wollen ein echter Einzelhändler für Konsumgüter und ein integrierter, komplexer Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen in der Region Mittelosteuropa werden“, erklärt Mag. „Um dies zu erreichen, brauchten wir ein umfassendes Spektrum an Kapazitäten im Bereich des digitalen Marketings, mit dem [die Digital Factory] in der Lage sein würde, ein einheitliches Angebot an Dienstleistungen und Kundenerlebnissen in allen unseren Betriebsbereichen einzuführen.“ Der Plan war, die Plattform zunächst in Kroatien, Slowenien und Ungarn einzuführen und sie dann auf die Slowakei, die Tschechische Republik und die übrigen Länder der Region auszuweiten.

Nach einer ausführlichen Prüfung ihrer Optionen betrachteten Mag und sein Team die Salesforce-Suite von Marketinglösungen als das beste Angebot für ihre Bedürfnisse und entschieden sich kurz darauf für deren Einsatz. Mag erklärt: „Nun blieb nur noch die Wahl eines Partners für die Systemintegration, der alle Komponenten zusammenführen sollte. Wir konzentrierten uns auf die nachweisliche Erfahrung mit der Salesforce-Plattform – insbesondere bei der Bereitstellung einer solch umfangreichen Lösung.“

Für die Unternehmen, die MOL zur Teilnahme an der Ausschreibung einlud, bestand der Test letztlich in einem 36-stündigen Hackathon, bei dem die technische Umsetzungsfähigkeit nachgewiesen werden sollte. Am Ende des Hackathons war ein Team von IBM Consulting™ – bestehend aus lokalen Mitgliedern aus der ganzen Region – der einzige Teilnehmer, der einen funktionierenden Prototyp mit allen Salesforce-Komponenten erstellt hatte. „Das hat uns gezeigt, dass IBM ein wirklich fähiges technisches Team für Salesforce hat, was uns das nötige Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des Unternehmens gab“, so Mag.

Bei der anschließenden Zusammenarbeit war die gemeinsame Entwicklung sowohl im Stil als auch im Inhalt die Regel. Für Laszlo Stekl, Head of Digital IT und einer der Gründungsvisionäre der Digital Factory, gab der kollaborative Ansatz von IBM seinem kleinen, aber wachsenden Team die Unterstützung, die es für seine Entwicklung brauchte. „IBM hat uns beim Aufbau einer Grundlage geholfen, damit wir als neue Organisation erfolgreich sein und voranschreiten können“, sagt Stekl. „Es war eine lohnende Erfahrung für unsere beiden Teams und ungemein nützlich, da wir viel gelernt haben.“



Das Ergebnis dieser Kooperation ist eine integrierte Omnichannel-Marketinglösung, die das gesamte Salesforce-Portfolio nutzt. Sie ist integriert, weil sie sich auf eine Basis echter Daten zum Kundenverhalten stützt, um jede Facette der Interaktion zwischen MOL und seiner Kundschaft zu orchestrieren. Dieselbe datenzentrierte Qualität ermöglicht es den Marketingfachleuten von MOL, hochgradig zielgerichtete Kampagnen auf Basis der spezifischen Customer Journey eines jeden Kunden auszuspielen.

Der Eckpfeiler der Lösung von MOL ist die Salesforce Marketing Cloud, die als Integrationsdrehscheibe für die Verteilung von Nachrichten an die Kunden des Unternehmens dient. Die CRM-Aufgaben des Unternehmens werden von Salesforce Service Cloud übernommen. MOL verwendet die Salesforce Experience Cloud als Grundlage für sein Kundenportal. Die MOL-Lösung nutzt auch MuleSoft, um all diese Komponenten über mehrere Länder hinweg zu integrieren und zu orchestrieren.

Bei der Entwicklung der Lösung erkannten MOL und IBM die Notwendigkeit, ein Gleichgewicht zwischen skalenbasierter Effizienz und den spezifischen Anforderungen der lokalen Marketingteams von MOL zu schaffen. Ihre Antwort, so Mag, war ein Ansatz auf Basis von „Gruppenvorlagen“, der einen einheitlichen Rahmen bot, den lokalen Teams aber viel Flexibilität bei der Gestaltung ihrer eigenen Kampagnen ließ. „Jedes Land hat seine eigene Abteilung für Marketing und Kundenbindung“, erklärt er. „Da wir die Vorlagen flexibel gestaltet haben, können die lokalen Teams ihre eigenen Kampagnen und Kundenbindungsprogramme entwickeln und umsetzen.“

Um diesen lokalen Kompetenzen den nötigen Schwung zu geben, so Mag, arbeitete ein Team von IBM auch eng mit der Digital Factory zusammen, um sie bei der Einführung neuer Strategien für Marketing und Kundenbindung zu unterstützen. „Als wir in unseren lokalen Märkten neue Teams für das Prämienmarketing einrichteten, spielte IBM mit seinem Hyper Care Support eine wichtige Rolle bei der Schulung dieser Teams in der eigenständigen Nutzung der neuen Plattform“, so Mag. „Dies ist ein Beispiel für die Brücke der Unterstützung, die wir für das Wachstum und die Entwicklung der Digital Factory gesucht hatten.“

Bereits zu einem früheren Zeitpunkt, als das Team von Mag noch ganz am Anfang stand, hatte IBM® Application Management Services eine ähnliche Rolle bei der bedarfsorientierten Unterstützung in einer prägenden und entscheidenden Phase gespielt. Heute erledigt sein größeres und erfahreneres Team diese Aufgaben intern.