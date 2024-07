In einem einzigen zweiwöchigen Sprint, der nur neun Arbeitstage in Anspruch nahm, präsentierte das dedizierte Team am 29. Dezember 2020 die erste Version der COVAX-Plattform. „Wir haben diese beeindruckende Geschwindigkeit erreicht, weil HSE, IBM und Salesforce so eng zusammengearbeitet haben“, erklärt Tim Elcott, Delivery Partner bei IBM. „Alle Beteiligten waren sehr engagiert, denn diese Lösung war entscheidend für die Rettung von Menschenleben. Jeder hat persönliche Opfer gebracht, um etwas in dieser Größenordnung und in dieser Geschwindigkeit umsetzen zu können.“ Die Mitglieder des weltweiten Projektteams sagten Reisen und Urlaube ab, damit diese Lösung erfolgreich implementiert werden konnte.

Das erste MVP wurde in vier Intensivkrankenhäusern eingeführt, und 50.000 Beschäftigte im Gesundheitswesen und Patienten in Alten- und Pflegeheimen in ganz Irland erhielten den Impfstoff. Seitdem hat das gemeinsame Team das MVP weiterentwickelt und skaliert. „Wir haben seitdem alle drei Wochen neue Funktionen, Merkmale und/oder Standorte hinzugefügt“, so Thompson. „Als sich die Verfügbarkeit der Impfstoffe und die Regierungspolitik änderten, wurde der Rollout-Plan kontinuierlich angepasst. Keiner von uns hat zuvor eine Pandemie erlebt. Daher war dieses Maß an Agilität umso wichtiger, damit wir in Echtzeit auf neue Informationen reagieren konnten.“

Derzeit folgt die Plattform sechs Schritten zur Verwaltung des Impfprozesses:

Aufnahme und Kontaktaufnahme: Bürger besuchen das öffentliche Portal von COVAX oder rufen das Call-Center der HSE an, um ein Patientenprofil anzulegen.

Servicebereitstellung: Sobald sich ein Bürger für eine Impfung angemeldet hat, ermittelt ein Terminplanungsalgorithmus die optimale Impfklinik und den optimalen Zeitpunkt für die Impfung. Das System automatisiert die 2-Wege-Kommunikation per SMS. In der Klinik überprüfen Mitarbeiter direkt die Identität jedes Bürgers. Das Impfpersonal überprüft, ob die Zustimmung vorliegt und die Person berechtigt ist, geimpft zu werden, notiert die Einzelheiten der Impfung wie Fläschchennummer und Art des Impfstoffs und verabreicht den Impfstoff. Der Vorgang wird im Patientenprofil aufgezeichnet und ein zweiter Termin wird vereinbart.

Bürgerbetreuung: Das HSE Live-Contact-Center unterstützt über 2.000 Serviceagenten, die durchschnittlich 20.000 Fragen pro Tag per E-Mail, am Telefon und im Chat beantworten.

Einbindung und Training der Mitarbeiter: Die Mitarbeiter der HSE erhalten relevante und rechtzeitige Trainings, damit sie schnell lernen, wie sie die neue Plattform am besten nutzen können.

Berichterstellung und Mitarbeiterunterstützung: Die HSE verwendet fortschrittliche Geschäftsanalysetools, um alle Aspekte der Impfdaten und den Impfstatus der Bürger zu überwachen und Berichte darüber zu erstellen.

Integration und Konnektivität über die MuleSoft Anypoint Platform: Die HSE nutzt eine API-basierte Lösung für die Konnektivität, um den Bürgern eine vernetzte Erfahrung in Echtzeit zu bieten. Dazu gehören die schnelle Aufnahme von Impfstoffdaten aus den Systemen von Hausärzten und Apotheken sowie die Abfrage von Gesundheits-IDs, Angaben zu Hausärzten, Adressen von Standorten und das Scannen von Impfstoffetiketten.

Bis heute hat COVAX die Verabreichung von über 11 Millionen Impfungen verwaltet, und über 90 % der berechtigten Bürger haben mindestens eine Dosis des Impfstoffs erhalten. Mittlerweile unterstützt das System auch Booster-Impfungen. Es wird außerdem ständig weiterentwickelt und an die Bedürfnisse und Bestimmungen angepasst. „Die Arbeit, die wir hier geleistet haben, hat die heutigen Herausforderungen der COVID-Impfung gelöst und wird den Weg für die kommenden Jahre ebnen“, sagt Thompson. „Diese Strategie gibt uns ein Modell und damit ein Framework, um die Systeme von Ärzten mit Krankenhäusern, Portalen und Patienten zu verbinden. Mit dieser Strategie verfügen wir über ein Framework für ein modernes Patientenerlebnis, ganz gleich ob an ganz normalen Tagen oder in außergewöhnlichen Zeiten.“

